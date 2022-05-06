Gökhan Özoğuz’dan 'Bugünün Atatürk'ü' dediği Ekrem İmamoğlu’na tepki!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Karadeniz turuna çıktı, büyük tartışma başladı.Ne gittiği yer ne de konuştuğu değil, İmamoğlu’nun yanında gezdirdiği gazeteciler tepki çekti.En çok eleştiri ise Nagehan Alçı’ya yapıldı.Bugüne kadar İmamoğlu’na destek veren ve siyasete yakınlığı ile bilinen sanatçılar birer ikişer tavır koydu.Fazıl Say küstü, Atilla Taş saf değiştirdi.Bunlara katılan son isim de şarkıcı Gökhan Özoğuz oldu.Seçim döneminde 'Bugünün Atatürk'ü' diyerek Ekrem İmamoğlu'na destek veren Özoğuz, tepkisini “Ben bu otobüsten inerim” diyerek dile getirdi.İçerisinde gazetecilerden Alçı, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce ve Ertuğrul Özkök'ü de yer aldığı fotoğraf karesini paylaşan Özoğuz, şunları yazdı:“İşte demek siyaset böyle bir şey! Biz senelerdir yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş.”