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Beyaz Gazete
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Gökhan Özoğuz’dan 'Bugünün Atatürk'ü' dediği Ekrem İmamoğlu’na tepki!

Seçim döneminde destek verdiği Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turuna tepki gösteren, özellikle Nagehan Alçı’yı da yanına almasını eleştiren Gökhan Özoğuz, “Ben bu otobüsten inerim” dedi.

Ekleme: 6.05.2022 - 17:29 Güncelleme: 6.05.2022 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Karadeniz turuna çıktı, büyük tartışma başladı.

Ne gittiği yer ne de konuştuğu değil, İmamoğlu’nun yanında gezdirdiği gazeteciler tepki çekti.

En çok eleştiri ise Nagehan Alçı’ya yapıldı.

Küsen küsene…
Bugüne kadar İmamoğlu’na destek veren ve siyasete yakınlığı ile bilinen sanatçılar birer ikişer tavır koydu.

Fazıl Say küstü, Atilla Taş saf değiştirdi.

“Ben bu otobüsten inerim”
Bunlara katılan son isim de şarkıcı Gökhan Özoğuz oldu.

Gökhan Özoğuz’dan 'Bugünün Atatürk'ü' dediği Ekrem İmamoğlu’na tepki!

Seçim döneminde 'Bugünün Atatürk'ü' diyerek Ekrem İmamoğlu'na destek veren Özoğuz, tepkisini “Ben bu otobüsten inerim” diyerek dile getirdi.

“Sinek küçüktür ama mide bulandırır”
İçerisinde gazetecilerden Alçı, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce ve Ertuğrul Özkök'ü de yer aldığı fotoğraf karesini paylaşan Özoğuz, şunları yazdı:

Gökhan Özoğuz’dan 'Bugünün Atatürk'ü' dediği Ekrem İmamoğlu’na tepki!

“İşte demek siyaset böyle bir şey! Biz senelerdir yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş.”
Gökhan Özoğuz’dan 'Bugünün Atatürk'ü' dediği Ekrem İmamoğlu’na tepki!
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