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Et ve Süt Kurumu'ndan 'spekülatif fiyat hareketleri' açıklaması!

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarıyla ilgili spekülatif hareketlerin takip edildiğini bildirdi. Kurum açıklamasında "Speklüatif fiyat hareketleri yakından takip edilmektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır." denildi.

Et ve Süt Kurumu'ndan 'spekülatif fiyat hareketleri' açıklaması!
Ekleme: 6.05.2022 - 18:55 Güncelleme: 6.05.2022 - 19:01 / Editör: Ozge Selin
Et ve Süt Kurumu'ndan 'spekülatif fiyat hareketleri' açıklaması!
Et ve Süt Kurumu'ndan önemli bir açıklama geldi. Kurum açıklamasında 'Speklüatif fiyat hareketleri yakından takip edilmektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır.' ifadeleri kullanıldı.

'GEREKLİ ARAÇLAR KULLANILACAKTIR'

Et ve Süt Kurumu açıklaması şu şekilde: Et fiyatları üzerinde Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri, Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.

Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir.

Et ve Süt Kurumu'ndan 'spekülatif fiyat hareketleri' açıklaması!

Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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