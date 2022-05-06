  • USD: 14,90 - 14,92
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünyanın ilk uçan gökdeleni için harekete geçildi: Gök taşına bağlanacak!

ABD'li bir mimarlık şirketi, dünyanın ilk uçan gökdelenini yapmak için harekete geçti. Eğer bu plan gerçek olursa Analemma Tower ismi verilecek gökdelen, bir gök taşına bağlı şekilde gezegenimizin yörüngesinde duracak. İşte bu ilginç projenin detayları...

Ekleme: 6.05.2022 - 16:06 Güncelleme: 6.05.2022 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın ilk uçan gökdeleni için harekete geçildi: Gök taşına bağlanacak!Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, günümüzde çok farklı gökdelen tasarımları görüyoruz. ABD merkezli mimarlık firması Clouds Architecture Office ise, gökdelen inşasında çıtayı en üst seviyeye çıkaracak bir proje üzerinde çalışıyor.

Clouds Architecture adlı girişimin tasarladığı gökdelenlerin, Dünya yüzeyinden 50 bin kilometre yukarıdaki bir asteoride bağlanması ve aşağı sarkıtılması hedefleniyor.

Dünyanın ilk uçan gökdeleni için harekete geçildi: Gök taşına bağlanacak!

Bu da söz konusu yenilikçi gökdelenin, aynı zamanda gelmiş geçmiş en uzun bina olacağı anlamına geliyor.

Oldukça iddialı olan ve Analemma Tower adı verilen gökdelende lüks daireler, ofisler, bahçeler ve mağazalar yer alacak.

Öte yandan bu gökdelen, bir asteroide bağlı olduğu için Dünyanın çevresini her gün dolaşacak.

Dünyanın ilk uçan gökdeleni için harekete geçildi: Gök taşına bağlanacak!

New York ve Dubai gibi dünyanın önde gelen şehirlerinde mola verecek binaya ulaşmak için insanların özel helikopterler kullanmaları gerekecek.

Mimarlık firması, bu fütüristik tasarım üzerinde ilk olarak 2018'de çalışmaya başlasa da şu anda inşaat için gerekli teknolojiler henüz hayata geçirilmedi.

Binanın inşası için, öncelikle bilim insanlarının Dünya yakınlarındaki gök cisimlerini yakalaması ve önceden belirlenen bir yörüngeye oturtması gerekiyor.
Gökhan Özoğuz’dan 'Bugünün Atatürk'ü' dediği Ekrem İmamoğlu’na tepki!
AK Parti Sözcüsü Çelik: İçişleri Bakanlığımıza dönük iftira kampanyaları açık provokasyondur
ABD basınında 'Türkiye'ye F-16 satışı' ile ilgili dikkat çeken ifadeler!
İçişleri'nden 'göçmen' uyarısı: Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız!
Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a tepki: Küstah bir tertip, beyhude bir çırpınıştır!
Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun hakkında karar çıktı!
CHP LGBT komisyonu kurdu!
Başkan Erdoğan: Verdiğimiz sözleri yerine getirdik
CHP'li belediyeden skandal! 4 yaşındaki çocuğu ‘engelli’ diyerek kreşten attılar!
Başsavcılık terör örgütünün tomografisini çekti! İşte FETÖ'nün inine giriş şartları!
Deniz Gezmiş ile arkadaşlarını ipe götüren CHP tayfası ve Kılıçdaroğlu'ndan büyük iki yüzlülük!
Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanlığı önünde provokasyon!
Rus generallerin suikastı iddiası olay yaratmıştı! Pentagon’dan flaş açıklama geldi!
İstanbul Ataşehir'de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık attı!
Türkiye'nin Wilders'i: Psikolojik harp uzmanı Ümit Özdağ
DTÖ AB'nin kararına karşı davada Türkiye haklı bulundu!
CHPli Canan Kaftancıoğlu'ndan sığınmacı itirafı: Göndereceğiz demenin gerçekliği yok!
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin büyük ihmali! Bakımsızlık vatandaşın canına mal oluyordu!
14 Mayıs'ta açılacak Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak!
Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır'dan 'fonlama' itirafı!
Uydudan bile göründü: O ilimizde şaşkına çeviren görüntü! İstanbul'a kadar ulaştı!

Uydudan bile göründü: O ilimizde şaşkına çeviren görüntü! İstanbul'a kadar ulaştı!

Parti başkanı Deniz Özçelik vatandaşlık hevesine 130 bin TL dolandırıldı!

Parti başkanı Deniz Özçelik vatandaşlık hevesine 130 bin TL dolandırıldı!

Sosyal medya şirketlerinin Müslümanlara yönelik ikiyüzlülüğü! Resmen 3 maymunu oynamışlar

Sosyal medya şirketlerinin Müslümanlara yönelik ikiyüzlülüğü! Resmen 3 maymunu oynamışlar

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu ‘tadilat’!

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu ‘tadilat’!

Adana'da anne kızını ayağından zincirledi! Sebebi herkesi şoke etti!

Adana'da anne kızını ayağından zincirledi! Sebebi herkesi şoke etti!

Zeynep Koyun’u katletmişti! Dededen korkunç sözler: Zevk için...

Zeynep Koyun’u katletmişti! Dededen korkunç sözler: Zevk için...