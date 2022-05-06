Dünyanın ilk uçan gökdeleni için harekete geçildi: Gök taşına bağlanacak!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, günümüzde çok farklı gökdelen tasarımları görüyoruz. ABD merkezli mimarlık firması Clouds Architecture Office ise, gökdelen inşasında çıtayı en üst seviyeye çıkaracak bir proje üzerinde çalışıyor.Clouds Architecture adlı girişimin tasarladığı gökdelenlerin, Dünya yüzeyinden 50 bin kilometre yukarıdaki bir asteoride bağlanması ve aşağı sarkıtılması hedefleniyor.Bu da söz konusu yenilikçi gökdelenin, aynı zamanda gelmiş geçmiş en uzun bina olacağı anlamına geliyor.Oldukça iddialı olan ve Analemma Tower adı verilen gökdelende lüks daireler, ofisler, bahçeler ve mağazalar yer alacak.Öte yandan bu gökdelen, bir asteroide bağlı olduğu için Dünyanın çevresini her gün dolaşacak.New York ve Dubai gibi dünyanın önde gelen şehirlerinde mola verecek binaya ulaşmak için insanların özel helikopterler kullanmaları gerekecek.Mimarlık firması, bu fütüristik tasarım üzerinde ilk olarak 2018'de çalışmaya başlasa da şu anda inşaat için gerekli teknolojiler henüz hayata geçirilmedi.Binanın inşası için, öncelikle bilim insanlarının Dünya yakınlarındaki gök cisimlerini yakalaması ve önceden belirlenen bir yörüngeye oturtması gerekiyor.