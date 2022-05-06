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DTÖ AB'nin kararına karşı davada Türkiye haklı bulundu!

Avrupa Birliği tarafından belirli çelik ürünlerine uygulanan korunma önlemine karşı Türkiye'nin başlattığı davada DTÖ paneli Türkiye'yi haklı buldu...

Ekleme: 6.05.2022 - 10:57 Güncelleme: 6.05.2022 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'ye karşı çelik ürünlerinde uygulanan korunma önleminin yersiz olduğuna karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Avrupa Birliği tarafından belirli çelik ürünlerine uygulanan korunma önlemine karşı Türkiye'nin başlattığı dacvada DTÖ paneli Türkiye'yi haklı buldu" denildi.

NE OLMUŞTU?

AB tarafından 28 kategoride yer alan çelik ürünleri ithalatında başlatılan korunma önlemi soruşturması neticesinde 23 kategoride global tarife kotası şeklinde geçici önlem 19 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş ve 2 Şubat 2019 tarihi itibarıyla da 25 kategoride ülke bazlı, 1 kategoride global tarife kotası şeklinde uygulanmak üzere nihai önlem yürürlüğe konulmuştu. Türkiye bu kapsamda 17 kategoride nihai önleme tabi tutuluyordu.

BAKANLIK KONUYU DTÖ'YE TAŞIDI

Ardından Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Söz konusu önlemin ülkemize yönelik olumsuz etkilerinin azaltılması için AB'nin önlemi revize etmesi yönünde ülkemiz tarafından AB nezdinde gerçekleştirilen ikili girişimler sürdürülmekle beraber, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde haklarımızın korunması için gerekli ilave adımların atılması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer vermişti.
DTÖ AB'nin kararına karşı davada Türkiye haklı bulundu!
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