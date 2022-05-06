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Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a tepki: Küstah bir tertip, beyhude bir çırpınıştır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'İçişleri Bakanlığı' önünde provokasyona girişen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Ümit Özdağ'a tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a tepki: Küstah bir tertip, beyhude bir çırpınıştır!
Ekleme: 6.05.2022 - 15:47 Güncelleme: 6.05.2022 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a tepki: Küstah bir tertip, beyhude bir çırpınıştır!
Devlet Bahçeli, 'Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11.00 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır.' dedi.

Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE MEYDAN OKUNMAKTADIR

Türkiye'miz maksadı bulanık, meşrebi buruşuk, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istenmektedir. Kaldı ki dış tazyik ve telkinlerin refakatiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okunmaktadır.

Türk milleti gelişmeleri kaygıyla takip etmektedir. Nereye ve hangi çevrelere hizmetkarlık yaptıkları sır olmayan menfur zihniyetlerin siyasi kamuflaja bürünerek sokak üslubuna heveslenmeleri, bu vesileyle toplum huzurunu zehirleme teşebbüsleri çok ciddi bir tehdittir.

KÜSTAH BİR TERTİP VE BEYHUDE BİR ÇIRPINIŞTIR

Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır.

ALÇAK BİR KOMPLODUR

Şu hususu herkes bilmelidir: Türkiye'nin terörle mücadeleyi yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla ve kahramanca icra ettiği bir dönemde milli güvenliğimizi müdafaa, milli bekamızı muhafaza eden kurum ve kuruluşların iğrenç polemiklerin içine çekilmesi alçak bir komplodur.

HERKES SINIRINI VE YERİNİ BİLSİN

Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması için insanüstü bir çaba sarfeden devlet ve siyaset adamlarımızı, tıpkı terör örgütlerinin ağzıyla hedef tahtasına koyanlar tarih huzurunda büyük bir vebalin altındadır. Hiç kimse terbiyesizlik yapmasın, herkes sınırını ve yerini bilsin.

Başta İçişleri Bakanımız olmak üzere terörle mücadeleyi inançla, imanla ve iradeyle yürüten kim varsa milletimizin desteği sonuna kadar arkalarındadır. Bu saygın isimlere kim ya da kimler hakarete yeltenmişse hepsini birden şiddetle kınadığımız ve kınayacağımız tartışmasızdır.

'BAKANLIK ÖNÜNDE MAGANDALIK YAPANLAR...'

İçişleri Bakanımızın ismi Süleyman Soylu'dur. Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler ateşle oynayan provokatörlerdir. Türk milleti Soylu duruşu da bilmekte, lekeli ve gölgeli müfterileri de görmektedir.

Biz herkesin ederini de, giderini de, ciğerini de iyi biliriz. Sudan sebeplerle, fuzuli polemiklerle, sipariş gayelerle Türk devletine cephe açıp terör örgütlerinin ümidi olanlara bu aziz vatanı heba ve heder ettirmeyiz.
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