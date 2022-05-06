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Beyaz Gazete
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CHPli Canan Kaftancıoğlu'ndan sığınmacı itirafı: Göndereceğiz demenin gerçekliği yok!

Son günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başını çektiği Türkiye'de sığınmacılar üzerinden başlatılan algı operasyonunda yalanlar tek tek ortaya çıkmaya başladı.

CHPli Canan Kaftancıoğlu'ndan sığınmacı itirafı: Göndereceğiz demenin gerçekliği yok!
Ekleme: 6.05.2022 - 10:45 Güncelleme: 6.05.2022 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
CHPli Canan Kaftancıoğlu'ndan sığınmacı itirafı: Göndereceğiz demenin gerçekliği yok!
Son günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başını çektiği Türkiye'de sığınmacılar üzerinden başlatılan algı operasyonunda yalanlar tek tek ortaya çıkmaya başladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'da katıldığı bir sohbette sığınmacıları gönderme vaadinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Daha önce de sığınmacılara karşı skandal açıklamalarıyla bilinen Kılıçdaroğlu, Bu millete sözüm sözdür, en geç iki yıl içinde herkesi, bütün sığınmacıları davulla zurnayla memleketlerine göndereceğim.' ifadelerini kullanmıştı.

SÖYLEMEK ÇOK KOLAY AMA GERÇEKLİĞİ YOK
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin tam tersi yönde açıklamalar yapan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, ''İktidara geldiğimizde hepsini göndereceğiz' söylemek çok kolay, senin içinin yağlarını da eritiyor olabilir ama bunu söylemenin gerçekliği yok.' dedi.

CHPli Canan Kaftancıoğlu'ndan sığınmacı itirafı: Göndereceğiz demenin gerçekliği yok!

CHP KADAR TABANINA NANKÖR BİR PARTİ YOK
Öte yandan yine aynı yayına katılan ve FETÖ'den hapis yatan şarkıcı Atilla Taş, CHP'li Kaftancıoğlu'na zehir zemberek sözler söyledi. Taş, 'Korkaksınız, kendi tabanınızı görmezden geliyorsunuz, sırf AK Parti'den oy kapacağım diye, kapamayacaksınız. Yapmadığınız atmadığınız takla kalmadı, bir çok yorgunuz artık sizden. Siz beni kapınızdan sokmuyorsunuz, siz paramla salon vermediniz.' dedi.

İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde verdiği pozlarla ilgili de tepki gösteren Taş, 'Biz paramızla salon alamazken siz Nagehan'ı (Nagehan Alçı) otobüse alıp bir de poz verdirtiyorsunuz başkanınıza. Nefret ediyorum hepinizden artık. Yani bu nasıl bir çirkinliktir. Nasıl bir korkaklıktır.' dedi.

Yine aynı yayına katılan ve daha önce İmamoğlu'nun ihale yolsuzluğunu deşifre eden (Jahrein) Ahmet Sonuç, CHP'nin politikalarını eleştirdi.


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