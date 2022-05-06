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CHP'li belediyeden skandal! 4 yaşındaki çocuğu ‘engelli’ diyerek kreşten attılar!

CHP'li belediyeye ait kreşin yetkilileri tarafından ‘engelli’ olduğu iddiasıyla kurumdan atılan çocuğun ailesi harekete geçti. Sağlık raporları alan aile, yetkilileri psikolojik baskı yapmakla suçladı.

CHP'li belediyeden skandal! 4 yaşındaki çocuğu ‘engelli’ diyerek kreşten attılar!
Ekleme: 6.05.2022 - 14:34 Güncelleme: 6.05.2022 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyeden skandal! 4 yaşındaki çocuğu ‘engelli’ diyerek kreşten attılar!
Büyükada'da bulunan CHP'li Adalar Belediyesi'ne bağlı Prof. Dr. Besim Üstünel - Gülen Üstünel Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Kreş yetkilileri ve öğretmenler, kısa süre önce kreşe başlayan 4 yaşındaki E.K.Y.'nin engelli olduğu gerekçesiyle aileyle iletişime geçti.

Yetkililer çocuğun kreşten alınması gerektiğini söylerken aile ise belgelerle cevap verdi.

CHP'li belediyeden skandal! 4 yaşındaki çocuğu ‘engelli’ diyerek kreşten attılar!

Aile hastane raporu aldı, yetkililer kabul etmedi
Hastaneye giden aile, çocuklarının engelli olmadığını, sadece ses tonu bozukluğu olduğunu gösteren çeşitli sağlık belgeleri aldı. Yetkililerin durumu kabul etmemesi üzerine çocuğun ailesi ve kreş yetkilileri arasında gerginlik yaşanmaya başladı.

Çocukla ilgilenmeyi bıraktılar
Bu süreçten itibaren ailenin iddiasına göre kreş yetkilileri ve öğretmenler E.K.Y'ye kreşte psikolojik baskı yapmaya başladı ve çocukla ilgilenmeyi bıraktı. Kreş mutfağında bir piknik masasında oturan E.K.Y., oturduğu masadan sırt üstü düşüp yaralandı. Ailenin iddiasına göre kreş yetkilileri çocukla ilgilenmeyip sağlık ekiplerini kreşe çağırmadı, aileye ise olaydan yaklaşık iki saat sonra haber verdi. Farklı bir tarihte yaşanan başka bir olayda, kreşe alınmayan ve kapıda bekletilen E.K.Y., kapıda ağladıktan sonra içeri alındı. İçeri alınan çocuk, iddiaya göre sınıfa götürülmek yerine elektrik panosunun bulunduğu odaya götürüldü ve bir süre burada bekletildi.

CHP'li belediyeden skandal! 4 yaşındaki çocuğu ‘engelli’ diyerek kreşten attılar!

'Kontenjan' iddiası: Kreşten attılar
Kreş yetkililerinin ‘çocuğun engelli olduğu' iddiasına karşın sağlık raporları alan aile, kreş yetkililerinin başka bir çocuğa kontenjan açmak amacıyla E.K.Y.'yi ‘engelli olduğu' iddiasıyla kreşten kovdurmak istediğini iddia etti. Kreş yetkilileri ile aile arasında yaşanan olaylar aile tarafından yargıya taşındı. Süreç esnasında kreşten kovulan E.K.Y. isimli çocuk ise ailesi tarafından başka bir kreşe verildi.

CHP'li belediyeden skandal! 4 yaşındaki çocuğu ‘engelli’ diyerek kreşten attılar!

'Yapmadıkları şey kalmadı'
Kreşten kovulan çocuğun annesi Hayriye Y., şunları söyledi:

'Çocuğum okula başladığından beri çocuğuma yapmadıkları şey kalmadı. Çocuğuma bir sürü rapor aldırmak zorunda kaldılar. Çocuğumun engelli olduğunu söylediler. Çocuğumun konuşamadığını, kaşık tutamadığını söylediler. Bize bir sürü doktordan rapor aldırmak zorunda kaldılar. Çocuğumun hiçbir engeli yok. Bize kendi çocuğumuzla ilgili şüphe ettirmeye başladılar. Şükürler olsun ki ben kendim çocuğumdan eminim. Ve bunu da doktorlar sayesinde kanıtlamış olduk.

CHP'li belediyeden skandal! 4 yaşındaki çocuğu ‘engelli’ diyerek kreşten attılar!

'Çocuğum tek başına yemek yiyip, tuvalete gidebiliyor'
Çocuğum kendi başına yemek yiyebilen, tuvalete gidebilen kendi başına hareket edebilen bir çocuk. Çocuğumda konuşma geriliği yok aslında. Ses tonu bozukluğu var. Çoğu çocukta ses tonu bozukluğu ve konuşma geriliği zaten var. Zaten kreşler bunun için var.'
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CHP'li belediyeden skandal! 4 yaşındaki çocuğu ‘engelli’ diyerek kreşten attılar!
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