'Bir Rus savaş gemisi daha vuruldu!' Amiral Makarov alev alev

Soğuk bir Şubat sabahında Rusya lideri Vladimir Putin'in verdiği emirle Ukrayna'ya saldıran Rus ordusu, Saratov ve Moskva'nın ardından Karadeniz'de bir savaş gemisini daha kaybetmiş olabilir. Karadeniz Filosu'nun Moskva'dan sonraki bir diğer devi Amiral Makarov'un yine Ukrayna'nın Neptün füzeleriyle vurulduğu bildiriliyor.Mart ayı ortasında Rus donanmasına ilk büyük darbeyi indiren Ukrayna ordusu, Azak Denizi kıyısındaki Berdyansk limanında bir Rus savaş gemisini vurdu. İşgalin birinci ayının dolduğu gün gerçekleşen saldırıda, Berdyansk limanında demirli Rus savaş gemilerindeki devasa patlamalar birçok farklı açıdan kaydedildi.Rusya'nın büyük çıkarma gemisi Orsk'un sulara gömüldüğü açıklandı, daha sonra ise batırılan geminin Rusya'nın büyük savaş gemilerinden Saratov olduğu aktarıldı. Orsk patlamalarda ağır hasar alırken, Caesar Kunikov ve Novocherkassk gibi çıkarma gemileri de hasar gördü.Dünya çapında büyük yankı uyandıran liman saldırısı, ilerleyen günlerde uydular tarafından da görüntülendi. Planet Labs, Berdyansk limanındaki Rus savaş gemilerinden gökyüzüne yükselen yoğun dumanın yer aldığı fotoğrafı paylaştı, birkaç gün sonra ise geride kalan gemi kalıntısının fotoğrafını geçti. Donanma saldırısına ilişkin hiçbir açıklama yapmayan Rusya'nın, gemiden geriye kalanları olduğu gibi bıraktığı göze çarptı. Birkaç ayrı noktadaki devasa deliklerin dikkat çektiği savaş gemisinin vurulduğu, uydu fotoğrafıyla da kanıtlandı.Mart ayındaki ilk saldırıdan sonra Ukraynalılar, bu kez 14 Nisan'da Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndaki en büyük gemisi Moskva'yı (Moskova) hedef aldı. Ukrayna ordusu, Karadeniz Filosu'nun kalbi Moskva'nın iki Neptün seyir füzesiyle vurulduğunu duyurdu.Rusya, önce Moskva savaş gemisinde yangın çıktığını ve aracın su üstünde kalmayı başardığını ileri sürdü. Kremlin, daha sonra savaş gemisinin Karadeniz'in sularına gömüldüğünü resmen kabul etmek zorunda kaldı.Resmi açıklamaya göre, yangın çıkan gemi limana dönerken fırtınaya yakalandı ve Karadeniz'in dibine battı. Tüm mürettebatın tahliye edildiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, aradan bir süre geçince ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.Birkaç gün içinde gövdesinde iki delik açıldığı görülen Moskva'nın fotoğrafları da paylaşıldı. Odesa ve Mykolaiv arasında vurulan gemiye ateşlenen Neptün füze sistemleri, Rus lider Vladimir Putin'in 2014'te Ukrayna toprağı Kırım'a el koymasının ardından Ukrayna ordusunun mühendisleri tarafından geliştirildi. Karadeniz'de artan Rus tehdidine karşı üretilen füze, sekiz yıl sonra Rusya'dan ağır bir intikam almış oldu.YİNE NEPTÜN FÜZELERİ KULLANILDIFüze gemisi Moskva'nın batırılmasıyla Ukrayna'dan en büyük darbeyi yiyen Rus ordusu, yine Karadeniz'de saldırıya uğradı. Ukrayna, Amiral Grigoroviç sınıfı fırkateyn Amiral Makarov'un Neptün füzeleriyle vurulduğunu bildiriyor.Karadeniz'deki Yılan Adası yakınlarında vurulan gemide yangın çıktı, gökyüzüne yükselen alevler bu sabah fotoğraflandı. Alınan uydu görüntüleriyle geminin yandığının doğrulandığını belirten Ukrayna medyası, kurtarma operasyonu başlatan Rus donanmasının geminin batmaması için yoğun çaba harcadığını yazdı. Kurtarma operasyonuna uçaklar ve diğer gemiler katılıyor.Ukraynalı milletvekili Oleksiy Goncharenko, Telegram hesabından paylaştığı mesajda Amiral Makarov'un ağır hasar aldığını aktardı: 'Evet, evet, anladığınız her şey doğru. Denizlerin tanrısı Ukrayna saldırısıyla intikam alıyor. Amiral Makarov, Kaliningrad'daki Yantar tersanesinde Şubat 2012'de suya indirildi, Eylül 2015'te operasyonel hale gedi. Ve 2022'de, Ukraynalıların öldürülmesinde yer alırken Moskva'nın yanına gitti.'Ukraynalı siyasetçinin verdiği bilgiye göre, Rus savaş gemisi Kırım Yarımadası'nın en önemli deniz üssü Sivastopol yakınlarında hedef alındı.Henüz resmi bir açıklama yapmayan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise, günlük basın bilgilendirmesinde Rusya'nın bir gemisini kaybettiğini aktardı ancak detay vermedi.Amiral Makarov, Moskva ile birlikte Karadeniz'deki üç Rus fırkateyninden biriydi.Rusya'nın en modern savaş gemilerinden biri olan Amiral Makarov'un 200 mürettabatla seyrediyordu.RUS MEDYASINDA SESSİZLİKRus medyasında beklendiği gibi Amiral Makarov'a ilişkin bir haber bulunmuyor. 'Savaş', 'işgal', 'saldırı' gibi kelimeleri kullanması yasak olan Kremlin medyası, Moskva'nın vurulmasından sonra da günlerce suskun kalmıştı.BBC Rusya editörü Steve Rosenberg, Moskva savaş gemisinin başına gelenlerin Rus haber bültenlerinde geniş şekilde yer almadığını bildirmişti.Rusya uzmanı Rob Lee ise, Moskva'nın Nisan ayında saldırıya uğramasıyla birlikte Karadeniz'deki Rus filosunun bir büyük gemisini daha kaybettiğini vurgulamıştı. Lee, Raptor tipi bir Rus devriye botunun da savaşın ilk haftalarında füzeyle batırıldığını hatırlatmıştı.ABD Deniz Kuvvetleri'nden emekli kaptan ve eski ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Carl Schuster ise, Moskva'nın batışını 'Yalnızca bir balistik füze denizaltısının veya Kutznetsov'un (Rusya'nın tek uçak gemisi) kaybı, Rusların moraline ve donanmanın Rus halkı nezdindeki itibarına daha ciddi bir darbe indirebilirdi' sözleriyle değerlendirmişti.12.490 tonluk dev Moskva, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana operasyonda batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi.ABD'LİLERİN ROLÜ İLK KEZ AÇIĞA ÇIKTIABD'li yetkililer, Putin için belki de en utanç verici anlara yol açan Moskva'nın batışında Pentagon'un rolü olduğunu ilk kez doğruladı. NBC'ye konuşan yetkililer, Moskva saldırısının Ukraynalıların ABD'lilerden Odesa açıklarında seyreden bir gemiyi sormasının ardından gerçekleştiğini söylüyor.ABD istihbaratı Ukrayna'nın en önemli limanı Odesa'nın güneyindeki geminin Moskva olduğunu kısa sürede belirledi ve koordinatlarını Ukrayna ordusuna bildirdi. Ardından Ukraynalılar iki Neptün füzesi ateşlediler ve 510 mürettebatıyla Karadeniz'de seyreden gemi vuruldu.NBC, güdümlü füzeler taşıyan Moskva'nın batışında ABD'nin rolünün daha önce hiç doğrulanmadığını hatırlatıyor.