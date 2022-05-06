Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması: İnşallah beklentileri karşılayacak

​Memur- Sen Erzincan İl Temsilciliği tarafından düzenlenen teşkilat buluşması müftülük konferans salonunda yapıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.Yıldırım 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, şunları söyledi:'BELİRLİ BİR MESAFE ALINDI''Tabii çalışanlar, memurlar, işçilerimiz, sözleşmeliler gönlümüz arzu eder ki burada bir sadeleştirme yapılabilsin.Çalışanların statüleri mevzuatları birleştirilebilsin. Bunun için de mücadele ediliyor. Belirli mesafelerde alındı.Buna da şahidiz. Bundan sonra da bu yönde çalışma müşterek çalışma devam edecek.Bunun ip uçlarını da başkan verdi. Aslında onun da yapacağı toplantıda bakanlıkta ele alınacak konulara yönelik bir anlamda düşüncelerini burada kamuoyu ile paylaştı.Uzun süredir gündemimizde olan 3600 diye tanımlanan mesele Çalışma Bakanlığımızın yoğun gündemi olarak devam ediyor. Artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyor.'İNŞALLAH BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK'Bunun birçok etapları var. Zor bir düzenleme. İnşallah beklentileri karşılayacak şekilde bir sonuca vardırılır.Şunu unutmayalım ister devlet tarafında olalım, ister devlete hizmet eden memur, işçi veya özel sektör de işveren veya işçi çalışan tarafında olalım.Bu ülke bizim bu ülkenin geleceği hepimizin. İmkanlarımız kısıtlı, ihtiyaçlarımız sınırsız.Önemli olan kısıtlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları öncelikleri iyi belirleyerek beklentileri karşılamak.Zaten bu sağlandığında hem ülkede huzur hem de çalışanın çalıştığı işten haz duyması tatmin olması sağlanmış olur.'Etkinlikte Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da söz aldı:'Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 7'nin üzerinde bir nisan ayı enflasyonu gerçekleşti. Biz kamu görevlisi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi bir kez daha ifade etmek istiyorum buradan, memur için toplu sözleşmede aldığımız kazanımlar son derece kıymetli ama enflasyonist ortamda hangi kazanımı alırsanız alın enflasyonun dizginlenemediği, piyasa istikrarının bir an önce sağlanamadığı yerde aldığınız zam geride kalır ve alım gücü problemi önümüze gelir.Bu açıdan biz memurlar olarak düşük enflasyon ve piyasa istikrarı istiyoruz. Çünkü memur için sabit gelirli için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Yoksa öbür türlü olduğunda bordolular hep alım gücünü kaybederler.Bu açıdan da böyle enflasyonist ortamlarda yaşayan mobil sisteminin devreye girmesi ve memurun alım gücünün korunması noktasında bugün bir kez daha çağrımızı yineledik' diye konuştu.'GÜNDEMİMİZ 3600 EK GÖSTERGE''Biz 3600 ek gösterge diye kamuoyunda isimlendirilen ama aslında ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi olarak genel çerçeveyi ifade etmeye çalıştığımız bu gündeme ilişkin belli meslek guruplarının dışına çıkıp tüm kamudaki çalışanların ek gösterge düzenlemesindeki nihai sonuç olarak hedeflenen nokta olarak hepsinin memnun olacağı bir çerçevenin üretilmesi. Yani ek gösterge düzenlemesindeki amaç şu aslında.Çalışırken maaşımıza çok dokunacak bir şey değil o. Emekli ikramiyemizin ve emekli maaşımızın yükseltilmesi. Yani oradaki temel talep o. Biz kamu görevlileri olarak emekli ikramiyemizin çok yüksek olmadığını biliyoruz. Çünkü diğer bazı ödentilerimiz emekli kesintilerine dahil değil. Bu açıdan emekli ikramiyelerimizin yükselmesine ilişkin bir taleptir.3600 ek gösterge diye kurduğumuz cümlenin adı. Ayın 10'unda üçüncü toplantımız var. Bu ana kadar iki toplantı yaptık. İki toplantının haricinde de 12 tane de mutfak çalışması yaptık. Yani ilgili sendikanın mutfağı ile Çalışma Bakanlığının mutfağı bir araya gelerek kör nokta kalmasın diye beraber bir çalışma yürüttük.Şimdi istiyoruz ki ayın 10'undaki teklif geneli kapsayacak şekilde bir teklif gelsin. Eksikler aksaklıklar varsa onları da tartışarak bulalım. Onları da ifade edelim. Çünkü biz bu konuya vakıfız. Dersimizi çalıştık. 360 dereceden kamuyu görebilen bir göze sahibiz Memur-Sen ailesi olarak.'