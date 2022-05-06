  • USD: 14,83 - 14,86
  • EURO: 15,71 - 15,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması: İnşallah beklentileri karşılayacak

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da Memur-Sen tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Yıldırım, 3600 ek gösterge çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyor. İnşallah beklentileri karşılayacak şekilde bir sonuca vardırılır" dedi. Peki 3600 ek gösterge nedir ne işe yarar? İşte detaylar...

Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması: İnşallah beklentileri karşılayacak
Ekleme: 6.05.2022 - 00:44 Güncelleme: 6.05.2022 - 00:50 / Editör: Ozge Selin
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması: İnşallah beklentileri karşılayacak
​Memur- Sen Erzincan İl Temsilciliği tarafından düzenlenen teşkilat buluşması müftülük konferans salonunda yapıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

Yıldırım 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, şunları söyledi:

'BELİRLİ BİR MESAFE ALINDI'

'Tabii çalışanlar, memurlar, işçilerimiz, sözleşmeliler gönlümüz arzu eder ki burada bir sadeleştirme yapılabilsin.

Çalışanların statüleri mevzuatları birleştirilebilsin. Bunun için de mücadele ediliyor. Belirli mesafelerde alındı.

Buna da şahidiz. Bundan sonra da bu yönde çalışma müşterek çalışma devam edecek.

Bunun ip uçlarını da başkan verdi. Aslında onun da yapacağı toplantıda bakanlıkta ele alınacak konulara yönelik bir anlamda düşüncelerini burada kamuoyu ile paylaştı.

Uzun süredir gündemimizde olan 3600 diye tanımlanan mesele Çalışma Bakanlığımızın yoğun gündemi olarak devam ediyor. Artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyor.

'İNŞALLAH BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK'

Bunun birçok etapları var. Zor bir düzenleme. İnşallah beklentileri karşılayacak şekilde bir sonuca vardırılır.

Şunu unutmayalım ister devlet tarafında olalım, ister devlete hizmet eden memur, işçi veya özel sektör de işveren veya işçi çalışan tarafında olalım.

Bu ülke bizim bu ülkenin geleceği hepimizin. İmkanlarımız kısıtlı, ihtiyaçlarımız sınırsız.

Önemli olan kısıtlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları öncelikleri iyi belirleyerek beklentileri karşılamak.

Zaten bu sağlandığında hem ülkede huzur hem de çalışanın çalıştığı işten haz duyması tatmin olması sağlanmış olur.'

Etkinlikte Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da söz aldı:

'Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 7'nin üzerinde bir nisan ayı enflasyonu gerçekleşti. Biz kamu görevlisi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi bir kez daha ifade etmek istiyorum buradan, memur için toplu sözleşmede aldığımız kazanımlar son derece kıymetli ama enflasyonist ortamda hangi kazanımı alırsanız alın enflasyonun dizginlenemediği, piyasa istikrarının bir an önce sağlanamadığı yerde aldığınız zam geride kalır ve alım gücü problemi önümüze gelir.

Bu açıdan biz memurlar olarak düşük enflasyon ve piyasa istikrarı istiyoruz. Çünkü memur için sabit gelirli için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Yoksa öbür türlü olduğunda bordolular hep alım gücünü kaybederler.

Bu açıdan da böyle enflasyonist ortamlarda yaşayan mobil sisteminin devreye girmesi ve memurun alım gücünün korunması noktasında bugün bir kez daha çağrımızı yineledik' diye konuştu.

'GÜNDEMİMİZ 3600 EK GÖSTERGE'

'Biz 3600 ek gösterge diye kamuoyunda isimlendirilen ama aslında ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi olarak genel çerçeveyi ifade etmeye çalıştığımız bu gündeme ilişkin belli meslek guruplarının dışına çıkıp tüm kamudaki çalışanların ek gösterge düzenlemesindeki nihai sonuç olarak hedeflenen nokta olarak hepsinin memnun olacağı bir çerçevenin üretilmesi. Yani ek gösterge düzenlemesindeki amaç şu aslında.

Çalışırken maaşımıza çok dokunacak bir şey değil o. Emekli ikramiyemizin ve emekli maaşımızın yükseltilmesi. Yani oradaki temel talep o. Biz kamu görevlileri olarak emekli ikramiyemizin çok yüksek olmadığını biliyoruz. Çünkü diğer bazı ödentilerimiz emekli kesintilerine dahil değil. Bu açıdan emekli ikramiyelerimizin yükselmesine ilişkin bir taleptir.

3600 ek gösterge diye kurduğumuz cümlenin adı. Ayın 10'unda üçüncü toplantımız var. Bu ana kadar iki toplantı yaptık. İki toplantının haricinde de 12 tane de mutfak çalışması yaptık. Yani ilgili sendikanın mutfağı ile Çalışma Bakanlığının mutfağı bir araya gelerek kör nokta kalmasın diye beraber bir çalışma yürüttük.

Şimdi istiyoruz ki ayın 10'undaki teklif geneli kapsayacak şekilde bir teklif gelsin. Eksikler aksaklıklar varsa onları da tartışarak bulalım. Onları da ifade edelim. Çünkü biz bu konuya vakıfız. Dersimizi çalıştık. 360 dereceden kamuyu görebilen bir göze sahibiz Memur-Sen ailesi olarak.'
Amerikalı Defense News'ten dikkat çeken haber! ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık
Thodex davasında ara karar! Yeni detaylar ortaya çıktı
Başkan Erdoğan Macron ile görüştü
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması: İnşallah beklentileri karşılayacak
Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi
Lavrov'un sözleri ortalığı karıştırmıştı! İsrail duyurdu: Putin özür diledi
CHP'den ittifak ortakları HDP'ye 'dayanışma' ziyareti: Siyasi partiler siyaset yapar
5 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı!
Alman basını manşete taşıdı: Ekonomide Türkiye mucizesi
AK Partili Ömer Çelik: Asiye Atalay davasının takipçisi olacağız
CHP'li Özgür Özel HDP'ye arka çıktı: Kabul edilemez
Zelenskiy Ukrayna'nın inşası için 'Marshall Planı' istedi
Bakan Nebati: 2022 yılı için 250 milyar dolar ihracat hedefine ilerliyoruz
Bakan Soylu'dan sığınmacılar üzerinden yapılan provokasyona sert tepki: Bunları operasyon çocukları paylaşıyor
Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenleme bu ay Meclis'te!
ABD'li Senatör Robert Menendez: Beyaz Saray Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı!
Thodex tokatçılarından akılalmaz sözler: Asıl mağdur biziz!
Terör örgütü PKK Sincar’a nasıl yerleşti? Anlaşma sonrası yaşanan gerginlikler… İşte 5 maddede Sincar'da yaşananlar
Bir tarafta Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu diğer tarafta Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener! Kim kimi ezecek?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama! Otoyollarda hız limiti artıyor! Tarih belli oldu
Kocaeli'de otobüsü durdurup yoldaki Türk bayrağını aldı

Kocaeli'de otobüsü durdurup yoldaki Türk bayrağını aldı

Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu!

Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu!

Canını hiçe sayan genç 30 metreden denize atladı

Canını hiçe sayan genç 30 metreden denize atladı

ABD'de hortum felaketi: Binlerce ev elektriksiz kaldı

ABD'de hortum felaketi: Binlerce ev elektriksiz kaldı

Bitmek bilmiyor! DSÖ açıkladı! Omicron'un 2 yeni varyantı daha ortaya çıktı!

Bitmek bilmiyor! DSÖ açıkladı! Omicron'un 2 yeni varyantı daha ortaya çıktı!

İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...

İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...