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Beyaz Saray'da bir ilk: Yeni sözcü siyahi Karine Jean-Pierre olacak

Jen Psaki'nin yerine Beyaz Saray sözcüsü olarak atanan Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın ilk siyahi kadın ve eşcinsel sözcüsü oldu.

Ekleme: 6.05.2022 - 15:17 Güncelleme: 6.05.2022 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
Beyaz Saray'da bir ilk: Yeni sözcü siyahi Karine Jean-Pierre olacakBeyaz Saray'da tarihi bir görev değişimi yaşandı.

Sözcü Jen Psaki'nin görevi 13 Mayıs'ta sona eriyor.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Psaki'nin yerine yardımcısı Karine Jean-Pierre'in atandığı bildirildi.

İkili, halef ve selef olarak kameraların karşısına geçti.

Beyaz Saray'ın ilk siyah kadın ve eşcinsel sözcüsü
Jen Psaki konuşmasında, 'Öncelikle söylemem gerekiyor ki Karine bu göre gelen ilk siyah kadın ve ilk LGBT birey. Karine birçok grubun sesi olacak bunu kutlamalıyız.' dedi.

Beyaz Saray'ın ilk siyah kadın ve eşcinsel sözcüsü olacak olan Karine ise, 'Beyaz Saray kadar halkı da temsil edeceğim. Gerçekten tarihi bir an. Bunun çoğu insan için ne kadar önemli olduğunu biliyorum.' diye konuştu.

Beyaz Saray'da bir ilk: Yeni sözcü siyahi Karine Jean-Pierre olacak

'Gurur duyuyorum'
ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı açıklamada, 'Karine Jean-Pierre'in bir sonraki Beyaz Saray Sözcüsü olacağını duyurmaktan gurur duyuyorum.' ifadesini kullandı.

Jean-Pierre'in Beyaz Saray'a deneyimi, yetenekleri ve güvenilirliği ile hizmet ettiğini belirten Biden, 'Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasına terbiye, saygı ve nezaketi geri getirerek bir standart oluşturmuştu. Jen'e Amerikan halkıyla doğrudan ve düzgün iletişimini sürdürürken esprili tavrını da devam ettirdiği için teşekkür ederim.' mesajını verdi.

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'daki işinden çıkarılan Anita Dunn'un da Biden'ın başdanışmanı olacağı aktarıldı.
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