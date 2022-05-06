Beyaz Saray'da bir ilk: Yeni sözcü siyahi Karine Jean-Pierre olacak

Beyaz Saray'da tarihi bir görev değişimi yaşandı.Sözcü Jen Psaki'nin görevi 13 Mayıs'ta sona eriyor.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Psaki'nin yerine yardımcısı Karine Jean-Pierre'in atandığı bildirildi.İkili, halef ve selef olarak kameraların karşısına geçti.Jen Psaki konuşmasında, 'Öncelikle söylemem gerekiyor ki Karine bu göre gelen ilk siyah kadın ve ilk LGBT birey. Karine birçok grubun sesi olacak bunu kutlamalıyız.' dedi.Beyaz Saray'ın ilk siyah kadın ve eşcinsel sözcüsü olacak olan Karine ise, 'Beyaz Saray kadar halkı da temsil edeceğim. Gerçekten tarihi bir an. Bunun çoğu insan için ne kadar önemli olduğunu biliyorum.' diye konuştu.ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı açıklamada, 'Karine Jean-Pierre'in bir sonraki Beyaz Saray Sözcüsü olacağını duyurmaktan gurur duyuyorum.' ifadesini kullandı.Jean-Pierre'in Beyaz Saray'a deneyimi, yetenekleri ve güvenilirliği ile hizmet ettiğini belirten Biden, 'Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasına terbiye, saygı ve nezaketi geri getirerek bir standart oluşturmuştu. Jen'e Amerikan halkıyla doğrudan ve düzgün iletişimini sürdürürken esprili tavrını da devam ettirdiği için teşekkür ederim.' mesajını verdi.Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'daki işinden çıkarılan Anita Dunn'un da Biden'ın başdanışmanı olacağı aktarıldı.