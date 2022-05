Başsavcılık terör örgütünün tomografisini çekti! İşte FETÖ'nün inine giriş şartları!

SABAH'ın 'Peki nasıl pilotsuz kaldık? 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ihraç edilen Hava Kuvvetleri Jet Komutanlığı FETÖ/PDY'nin hakimiyetine nasıl girdi? Tüm bu yaşananların perde arkasında ne vardı?' sorularıyla başlattığı yazı dizisinin son perdesinde yine çarpıcı gerçekler ortaya çıkacak. Soruşturmada itirafçı olup ifade veren ve tüm şüphelilerin serbest kalmasına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi'nin titizlikle yürüttüğü soruşturmada yazdığı itiraz dilekçesi birçok gerçeği gün yüzüne serecek.Soruşturma kapsamında şüpheli ve itirafçı olan KHK ile ihraç edilmiş eski Kurmay Binbaşı S.K. daha 13 yaşında örgütle tanıştığını, darbe girişiminde Atatürk Havalimanı işgal girişiminde rol alan Mehmet Özer'in kendisini sınavlara hazırladığını, ışık evinde kaldığını ve burada FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kitaplarını okuyup kasetlerini izlediklerini söyledi. Bir gün FETÖ'cü Özer'in kendisine askeri lise sınavları için başvuru formlarını getirdiğini belirterek, 'Formları doldurmadan evvel bana 'Fethullah Gülen'e zarar gelmesin diye el bombasının pimini çekip kendini patlatır mısın' diye sordu. Ben de hayat hikayesini dinlediğimden etkilenip ağlamaya başladım. Sadakatimden ikna oldu, formları doldurmaya başladık' dedi.Sınav sorularının kendisine verildiğini de itiraf eden S.K. Kuleli Askeri Lisesi'ni kazandığını kendisinden sorumlu olan Mehmet Özer'e sınıf arkadaşı olan öğrencilerin özelliklerini, sigara içip içmediği, kızlarla takılıp takılmadığı, sözde cemaate küfür edip etmediği gibi bilgileri verdiğini belirtti. 'Sınıfımda yada okul bütününde ne olup bittiğini sorup not alıyorlardı. Senede bir kez 32 kişilik sınıfımızda 'isimleri yaz, sigara içki içiyor mu, cinsel içerikli film izliyor mu, cemaate küfrediyor mu, cemaate ters mi' şeklinde sorulara arkadaşların isimlerinin karşılarına notlar düşüp abiye veriyordum. 'Mezun olmamaları lazım' derlerdi. Ben de kişilere ceza veriyordum' diye de ekledi. Görev yaptığı başka noktalarda da epey bir öğrenciye ceza verdiklerini, mezun olma şevklerini kırarak ayrılmalarına sebebiyet verdiklerini söyledi.Darbe girişimi sırasında İstanbul'da alçak uçuş yapan cuntacı pilot Erdem Erdoğan ile 2014'te Amerika'ya da giden S.K., sözde mahrem abisine giderken FETÖ elebaşını da görmek istediğini söylediğini onun da 'Hoca efendi çok mutlu olur' dediğini anlattı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile görüşmesini ise dikkat çeken detaylarla anlatan S.K., 'Mahrem abimin verdiği adresi ezberlemiştim. New Jersey'de bir pizzacının orada bir refakatçi ile buluştuk. Beni siyah filme kaplı arabasına aldı. Şapka giydirdi. 1,5 saatlik seyahatin sonunda Gülen'in Pensilvanya'daki villaların olduğu yere gittik. Araçtan inince bana kafamı kaldırmam öne eğmemi, ceketimin yakasını kaldırmamı çünkü yukarıdan uydu kanalıyla resmimin çekilebileceğini söyledi' dedi.Bu şekilde malikaneye giriş yaptığını anlatan S.K, 'Beni getiren abi şifre kullanarak açtığı kapılarla beni Gülen'in kaldığı yere götürdü. İçeri girer girmez kendimi tanıttım. 'Maşallah Allah muvaffak etsin' dedi. Odasında Deniz, Kara ve Hava Kuvvetlerine ait muhtelif resim ve tablolar vardı. Refakatte olan abi 'Efendim Türkiye'de olan bu paralel yapı paranoyası ile ilgili neler söylemek istersiniz' dedi. Gülen de, 'Allah'a, Hak' ve hizmet hareketine karşı böyle düşmanlıklar her zaman olacak, biz de bunlara karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız' dedi. O gece orada kaldım. Yatsı namazını Fethullah Gülen imam olarak kıldırdı. 100-150 kişi saf tuttuk. İçerde o tarihlerde Samanyolu TV'de spiker olan Kemal Gülen de vardı' diyerek yaşadıklarını anlattı. Kanlı örgütün aydınlanması için katkı sağlayabileceğini söyledi.S.K. gibi birçok şüphelinin ifadesini alan Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tutuklama talebiyle şüphelileri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Ancak hakimlik şüphelileri adli kontrolle serbest bıraktı. Bunun üzerine savcı Bilgi, örgütün adeta tomografisini ortaya koyan 26 sayfalık detaylı bir itiraz dilekçesine imza attı. Dilekçede İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ağırlıklı olarak 2006-2014 yılları arasında Hava Harp Okulu öğrencisiyken çeşitli nedenlerle okuldan ayrılmaya zorlanan öğrencilerin 800'e yakın olduğu, ifadelerinin alındığı ve halen de alınmaya devam edildiği bilgisi verildi. Hava Harp Okulu'nun okul, öğrenci, alay ve bunlara bağlı 4 eğitim filosu ile bu filolara bağlı kol ve tim komutanlarının yıllar içinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi kişiler tarafından titizlikle seçilip atandığı tespiti yapıldı.Bu kapsamda darbe girişimine, öncelikle Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda okul, alay, filo, kol tim ve komutanlarının çok önemli bir kısmının iştirak ettiğini ve mahkumiyet kararları aldığını tablolarla isim isim açıklayan savcılık, soruşturma kapsamındaki şüphelilerin tamamının darbe girişimine katıldığını ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğun hukuken belirlendiğini kaydetti. Öyle ki 15 Temmuz darbe girişiminde darbenin üs bölgesi olarak kullanılan Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan emir ve talimat alarak, başta Gölbaşı Özel Harekat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınındaki Köprülü Kavşak, TBMM'yi, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nı bombalamak eylemlerini gerçekleştiren şüphelilerin tamamının Hava Harp Okulu'nda görev yaptığı tarihlerde özel olarak yetiştirilip mezun edildiği kaydedildi.Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerin tamamına yakınının işkence yaparak belli askeri öğrencilerin Hava Harp Okulu'ndan uzaklaştırılmalarını temin etmelerinin yanı sıra, 4 ayrı eğitim filosunda tam bin 135 FETÖ irtibatı ve iltisakı bulunan kişilerin mezuniyetlerine engel bir disiplin cezası vermeden mezun edilip subay olduğu vurgulandı. Savcılık itiraz dilekçesinde, 'FETÖ/PDY mensupları bazı öğrencilere işkence ve fena muamele yaparak okuldan ayrılmalarını temin etmişken, örgüt mensubu üyelerinin yoğun bir şekilde Hava Harp Okulu'ndan mezun olmalarını sağlayarak ve en güvendikleri FETÖ/PDY mensubu pilotlara darbe girişiminde ülkemizi kana bulamalarına sebebiyet vermiştir' şeklinde dikkat çeken tespitlerde bulundu.FETÖ/PDY'nin Hava Harp Okulu'nda özellikle 2004'ten itibaren tam ve eksiksiz kadrolaşmayı sağlayarak örgüt fikriyatına aykırı düşünceye sahip askeri öğrencileri işkence ve fena muamele yöntemlerini eğitim faaliyeti adı altında kullandığını kaydeden savcılık, tam 780 öğrencinin tasfiyesinin sağlandığını vurguladı. Bununla birlikte hain örgütle iltisakı bulunan öğrencileri yorucu olmayan eğitim faaliyetlerine tabi tutup, disiplin cezası vermeksizin mezuniyetlerini sağladıkları görüşüne yer verildi. O tarihte görevli komutanların tam da bu nedenlerle örgütsel hiyerarşi içinde hareket ederek, Hava Harp Okulu'ndaki işleyişi FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Hava Kuvvetleri'ndeki hakimiyetini sınırsız hale getirmek amacıyla yoğun bir faaliyet içine girdikleri kaydedilen dilekçede, şüphelilerin serbest bırakılması halinde müşteki ve tanıklarla irtibat kurarak soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürümesini sekteye uğratma imkanına sahip oldukları kaydedildi. Şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi noktasında itirazda bulunuldu. Ancak bu talep reddedildi.Soruşturmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından hazırlanacak fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na soruşturma dosyasıyla birlikte gönderilecek.