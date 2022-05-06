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Bakanlıktan yeni karar: PCR zorunluluğu kaldırıldı!

Salgın sürecine ilişkin bir kural daha kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı, ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu.

Ekleme: 6.05.2022 - 13:24 Güncelleme: 6.05.2022 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Bakanlıktan yeni karar: PCR zorunluluğu kaldırıldı!Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu. Karar 26 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında alındı.

BAKANLIK RESMİ YAZIYLA BİLDİRDİ
Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi. Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

EK ÜCRETLER KALDIRILMIŞTI
Uzmanlara göre yeni uygulama hekimler ve sağlık çalışanlarının dışında diğer yatan hastaların sağlığı için risk oluşturacak.

21 Nisan'da da Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerdeki koronavirüs hastası ayrımını sona erdirmiş, Covid hastaları için ödenen ek ücretler kaldırılmıştı.
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