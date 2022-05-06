Bakan Bozdağ, Yargıtay heyeti ile görüştü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve beraberindeki heyetle görüştü.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil ile Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.