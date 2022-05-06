Bakan Bozdağ'dan ırkçılık açıklaması!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Türk milletinin evlatları arasında ırkçılık, kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek ve halkın bir kesimini diğerine karşı kışkırtmak; hamakat veya akıl fukaralığı ya da gaflet değilse ihanettir. Dinimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin ve tarihimizin reddettiği ve ecdadımıza asla bulaşmamış ve bulaştırılamamış ırkçılık hastalığını, hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştırmayı başaramayacaktır. Türk milletinin birlik ve beraberliği, insanlarımız arasındaki kardeşlik hukuku; hem milletimizi hem de devletimizi güçlü kılan bitmez tükenmez hazinemizdir. Bu hazineyi korumak için her türlü tedbiri almak, devletimizin asli görevidir. Hiç kimse, bu hazinemize dokunamayacaktır' ifadelerini kullandı.Bakan Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettiğini de Twitter hesabından duyurdu.