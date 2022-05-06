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Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun hakkında karar çıktı!

Yıllardır tanıdığını ve sevgili olduklarını iddia ettiği 19 yaşındaki Asiye'yi Esenler'de silahla vurarak ölümüne neden olan Ümit Karakoyun tutuklandı.

Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun hakkında karar çıktı!
Ekleme: 6.05.2022 - 17:01 Güncelleme: 6.05.2022 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun hakkında karar çıktı!
İstanbul Esenler'de yaşayan Asiye Nur Atalay (19), saplantılı aşığı Ümit Karakoyun tarafından sokak ortasında silahla katledilmişti.

Cinayet sonrası yakalanan cani polis sorgusunda olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini öne sürerek "Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum." demişti.

Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun hakkında karar çıktı!

Tutuklandı
Bugün sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Karakoyun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan cinayetle ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun hakkında karar çıktı!

6 ay önce cezaevinden çıktı
Daha önce 14 kez suç kaydı bulunan Karakoyun'un "Uyuşturucu ticareti yapmak", "Yaralama" gibi suçlardan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Organize şekilde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yaklaşık 1,5 ay cezaevinde kalan saldırganın yaklaşık 6 ay önce tahliye olduğu ancak yargılamasının sürdüğü belirlendi. Karakoyun'un bir süre amcasının yanında tekstil atölyesinde çalıştığı ancak uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle amcası tarafından işten kovulduğu öğrenildi.

Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun hakkında karar çıktı!

'Gönül ilişkimiz vardı' dedi, mağdur aile şikayetçi oldu
Cinayet büro amirliğinde zaman zaman çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Karakoyun'un Atalay'ı 7 yıldır tanıdığını söylediği öğrenildi. Cezaevine girmeden önce aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia eden Karakoyun'un 2020 yılında genç kızın evinin önünde bağırıp olay çıkardığı için Atalay ailesi tarafından polise tehdit edildikleri iddiasıyla şikayet edildiği belirlendi. Polis soruşturması sonucu Karakoyun'un cezaevine girdikten sonra Asiye Nur Atalay'la ilişkisinin koptuğu hatta son zamanlarda genç kızın, Karakoyun'un telefonunu engellediği tespit edildi.

Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun hakkında karar çıktı!

Asiye'nin canlı yayınını izleyerek takibe aldı
Cinayet büro amirliği ekipleri şüphelinin olay günü Atalay'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayının ardından takibe aldığını belirdi. Canlı yayını izledikten sonra sokağa çıkan saldırganın bir süre sonra genç kızı evine giderken görerek yanına yaklaştığı belirlendi.

Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun hakkında karar çıktı!

Önce göğsünden sonra başından vurdu
Kendisini sorgulayan polislere amacının konuşmak olduğunu söyleyen Karakoyun'un bir anda çevresinde polis olduğundan şüphelenerek belindeki silahı çıkarıp genç kızın çantasını koymaya çalıştığını iddia etti. Saldırgan, genç kızın silahı istememesi yüzünden aralarında yaşanan kargaşa sırasında silahın patladığını ve Atalay'ın vurulduğunu iddia etti. Ancak polis olayla ilgili elde ettiği görüntülerde şüphelinin genç kızı, bir otomobilin çevresinde kovaladığını bu sırada göğsünden vurduğunu belirledi. Yere düşen genç kızın kısa süre sonra yerden kalkmaya çalışmaya başlaması üzerine şüphelinin geri dönerek bu kez Asiye Nur Atalay'ı bu kez başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi.
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Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun hakkında karar çıktı!
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