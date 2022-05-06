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AK Parti Sözcüsü Çelik: İçişleri Bakanlığımıza dönük iftira kampanyaları açık provokasyondur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!” ifadelerini kullandı

AK Parti Sözcüsü Çelik: İçişleri Bakanlığımıza dönük iftira kampanyaları açık provokasyondur
Ekleme: 6.05.2022 - 16:57 Güncelleme: 6.05.2022 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Çelik: İçişleri Bakanlığımıza dönük iftira kampanyaları açık provokasyondur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Yakın bölgemizde yakıcı gelişmeler yaşanırken Türkiye tarihi ve büyük diplomatik atılımlara imza atıyor. Cumhurbaşkanımız çok kapsamlı ve stratejik bir barış diplomasisine liderlik ediyor.

BU PROVAKATİF ÇABALAR KÖTÜ NİYETLİDİR

Türkiye bölge ülkeleriyle stratejik dış politika açılımlarını yürütürken Türkiye'yi içine kapatmaya dönük sistematik provokasyonlar üretilmektedir. Bu dönemde ülkemizde gerilim oluşturmaya dönük tüm bu provakatif çabalar kötü niyetlidir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: İçişleri Bakanlığımıza dönük iftira kampanyaları açık provokasyondur

AK PARTİ GEÇİT VERMEYECEKTİR!

Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!

Siyasette herhangi bir politikayı eleştirmek demokratik bir haktır. Ancak kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek demokrasimizi zehirlemektir. Avrupa'nın ırkçı aşırı sağının dilini Türk siyasetine taşıma gayretleri milli bir siyaset değildir.

Aziz milletimiz yabancı operasyonların elverişli zemini olan nefret siyasetlerinin farkındadır... Devletimiz, ulusal çıkarlarımızı hedef alan saldırıları boşa çıkartacak kudret ve kararlılıktadır. Ak Parti, nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: İçişleri Bakanlığımıza dönük iftira kampanyaları açık provokasyondur
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