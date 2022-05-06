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Adana'da anne kızını ayağından zincirledi! Sebebi herkesi şoke etti!

Adana’da evden kaçarak trafik ışıklarında dilendiği iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğu annesi tarafından ayağından yatak odasına zincirlendi. Polis, şikayet üzerine kızı kurtardı.

Ekleme: 6.05.2022 - 12:16 Güncelleme: 6.05.2022 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Adana'da anne kızını ayağından zincirledi! Sebebi herkesi şoke etti!
Adana'da evden sürekli kaçarak trafik ışıklarında dilendiği iddia edilen 13 yaşındaki V.C. adlı kız çocuğu annesi Semire M. (39) tarafından yatak odasındaki pencere demirine ayaklarından zincirlendi. 1 ay bağlı kalan V.C.'nin seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine polis eve gelerek kız çocuğunu kurtardı. Gözaltına alınan anne Semire M., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken kız çocuğu V.C., yurda yerleştirildi. Anne Semire M., 'Benim amacım kızımı korumaktı. Sürekli evden kaçıp esrar içiyordu. Arkadaşında kalıyor eve gelmiyordu. Bizi dinlemediği için zincirlemek zorunda kaldım' dedi.

Adana'da anne kızını ayağından zincirledi! Sebebi herkesi şoke etti!

EVDEN KAÇARAK DİLENDİ
Olay, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki müstakil bir evin 2'nci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Semire M.'nin 8 çocuğundan en küçüğü V.C., iddiaya göre; sürekli evden kaçıp, kentteki trafik ışıklarında dilenmeye ve uyuşturucu kullanmaya başladı. Ailesi tarafından defalarca uyarılan V.C., mart ayında evden kaçıp, bir arkadaşının evinde kaldı. Daha sonra Usame C. (19), kaldığı adrese gidip kız kardeşi V.C.'yi eve getirdi. Anne Semire M. de kızı V.C.'yi, yatak odasındaki pencere demirlerine ayağından zincirle bağladı.

Adana'da anne kızını ayağından zincirledi! Sebebi herkesi şoke etti!

POLİS KURTARDI
Bir ay boyunca bağlı kalan V.C., 29 Nisan'da bağırarak yardım istedi. Kızın sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde V.C.'yi ayağındaki zinciri söküp, kurtardı. V.C. ile o sırada evde olan ağabeyi Usame C. ve daha sonra ulaşılan anne Semire M., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. V.C. ifadesinde, 'Bir ay boyunca ayağım zincirle bağlı şekilde yatak odasında kaldım. İhtiyaçlarımı annem karşılıyordu ancak zinciri hiç sökmedi. Olay günü eve gelen polis ekipleri beni kurtardı. Kimseden şikayetçi değilim' dedi.

Adana'da anne kızını ayağından zincirledi! Sebebi herkesi şoke etti!

'SÖZÜMÜ DİNLEMİYORDU'
Anne Semire M. ise ifadesinde, 'Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu. Sürekli evden kaçıyordu ve nerede kaldığını bilmiyordum. Sözümü dinlemiyordu. Evden kaçmaması için bir ay önce ayaklarını zincirle bağladım. Oğlumun olayla ilgisi yoktur' dedi.

Adana'da anne kızını ayağından zincirledi! Sebebi herkesi şoke etti!

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Semire M., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken, Usame C. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ailesinden şikayetçi olmayan kız çocuğu V.C. yurda yerleştirildi.

Adana'da anne kızını ayağından zincirledi! Sebebi herkesi şoke etti!
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