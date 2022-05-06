14 Mayıs'ta açılacak Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak!

Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar yapacak.Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci pisti olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, 14 Mayıs'ta Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla yapılacak.Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olan Pazar ilçesindeki havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.İki lideri taşıyan uçakların piste inişinin ardından tören alanına geçilerek Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirilecek.Açılışın ardından Başkan Erdoğan, Aliyev ve diğer davetliler onuruna yemek verecek.