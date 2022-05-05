  • USD: 14,83 - 14,86
  • EURO: 15,71 - 15,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zelenskiy Ukrayna'nın inşası için 'Marshall Planı' istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile girdikleri savaş sonrasında ülkelerini yeniden inşa edebilmek için tarihi Marshall Planı'nın modern benzerinin devreye sokulması gerektiğini söyledi. Marshall Planı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinin kalkınması için ABD tarafından yürürlüğe konulan ekonomik yardım programıydı.

Zelenskiy Ukrayna'nın inşası için 'Marshall Planı' istedi
Ekleme: 5.05.2022 - 18:23 Güncelleme: 5.05.2022 - 18:32 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy Ukrayna'nın inşası için 'Marshall Planı' istedi
Zelenskiy, Polonya'da düzenlenen 'Ukrayna için Uluslararası Bağış Konferansı'na video konferansla katılarak konuşma yaptı.

Savaş devam ederken Ukraynalılara ihtiyaç duydukları her şeyin sağlanması için yeterli mali kaynağa ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, bu kaynağı hem savunma hem de sosyal alanlarda kullanacaklarını kaydetti.

'YENİ BİR MARSHALL PLANINA İHTİYACIMIZ VAR'
Zelenskiy, 'Savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşası için şimdiden iddialı bir plan hazırlıyoruz ve tarihi Marshall Planı'nın modern benzeri olacak stratejik bir uluslararası destek planına ihtiyacımız var. Güvenli yaşama geri dönüş, modernleşme ve sosyal kalkınma için para, teknoloji ve uzmanlar gerekiyor.' dedi.

Beyaz Saray: Rusya çoktan kaybetti
Ukrayna'ya yapılacak yatırımın Avrupa'nın istikrarına yapılan bir yatırım olacağını vurgulayan Zelenskiy, 'Saldırgan, Avrupa'nın ve tüm özgür halkların gücünü kırmayacağını, savaşta yıkılan her şeyin en yüksek düzeyde restore edilmesini görsün. Ukrayna'nın yeniden kurulması zamanımız ve geleceğimiz için tarihi örnek haline gelmelidir.' ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sivil ve sorumlu devletlerin Ukrayna'nın savaştan zarar gören bölgelerini ve ekonomi sektörlerini himaye etmesi gerektiğini belirterek, 'Böyle bir himaye projesi, özgür ve demokratik dünya devletleri arasında tarihi bir etkileşim ve ortaklık örneği oluşturabilir.' dedi.

MARSHALL PLANI NEDİR?
Marshall Planı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinin kalkınması için ABD tarafından yürürlüğe konulan ekonomik yardım programıydı.
AK Partili Ömer Çelik: Asiye Atalay davasının takipçisi olacağız
CHP'li Özgür Özel HDP'ye arka çıktı: Kabul edilemez
Zelenskiy Ukrayna'nın inşası için 'Marshall Planı' istedi
Bakan Nebati: 2022 yılı için 250 milyar dolar ihracat hedefine ilerliyoruz
Bakan Soylu'dan sığınmacılar üzerinden yapılan provokasyona sert tepki: Bunları operasyon çocukları paylaşıyor
Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenleme bu ay Meclis'te!
ABD'li Senatör Robert Menendez: Beyaz Saray Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı!
Thodex tokatçılarından akılalmaz sözler: Asıl mağdur biziz!
Terör örgütü PKK Sincar’a nasıl yerleşti? Anlaşma sonrası yaşanan gerginlikler… İşte 5 maddede Sincar'da yaşananlar
Bir tarafta Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu diğer tarafta Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener! Kim kimi ezecek?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama! Otoyollarda hız limiti artıyor! Tarih belli oldu
HDP'li vekilden şehit çocuğu polise küstah sözler: Düşman! Ortalık karıştı, gözaltılar var...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan LGBT hakkında skandal talimat! Gençlik Kolları bünyesinde komisyon
Hrant Dink davasında flaş gelilme: Başvuru sonrası karar verildi
Başkan Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer NATO'da görüşecek! Dikkat çeken mesaj: Avrupa için en iyi şans İstanbul!
Başkan Erdoğan'dan ramazanda yoğun mesai! Tam 21 ülke lideriyle görüştü!
Türkiye ihracatta rekora doymuyor! Tüm zamanların rekoru kırıldı
HDP'liler evlat nöbetindeki ailelere saldırdı! 'Siz Kandil'in vekilisiniz'
Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!
İngiltere sandık başında! Yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı!
Süleyman Soylu, hız limitinin artırılacağını açıkladı

Süleyman Soylu, hız limitinin artırılacağını açıkladı

Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu!

Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu!

Bill Gates'ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Görüşmem bir hataydı!

Bill Gates'ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Görüşmem bir hataydı!

Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!

Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!

Bitmek bilmiyor! DSÖ açıkladı! Omicron'un 2 yeni varyantı daha ortaya çıktı!

Bitmek bilmiyor! DSÖ açıkladı! Omicron'un 2 yeni varyantı daha ortaya çıktı!

İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...

İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...