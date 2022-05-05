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Türkiye'nin kanını donduran vahşet! Asiye Atalay ölmeden önce bunları söylemiş!

Esenler'de sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın katil zanlısı Ümit K., Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Arnavutköy'de sakladığı adreste yakalandı.

Ekleme: 5.05.2022 - 16:06 Güncelleme: 5.05.2022 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin kanını donduran vahşet! Asiye Atalay ölmeden önce bunları söylemiş!
Esenler'de sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Olayın görgü şahidi Sibel Hastel, 'Kızın önünde bir otomobil durdu. Kızı kurtarmak istedi. Kız çocuğa 'git kurtar kendini buradan' diye bağırdı. Sonra çocuk geri geldi. Silahı kafasına dayadı ancak silah ateş etmedi. Daha sonra bir daha geri döndü ve vurdu' dedi. Gelen son dakika bilgisine göre ise 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın katil zanlısı Ümit K., Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Arnavutköy'de sakladığı adreste yakalandı. Esenler Emniyeti'nin adresteki arama çalışmaları sürerken şüphelinin gözaltı işlemleri tamamlanıyor.
İddiaya göre Asiye Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Türkiye'nin kanını donduran vahşet! Asiye Atalay ölmeden önce bunları söylemiş!

'SİLAHLA SÜREKLİ VURMAYA ÇALIŞIYORDU'

Olayın görgü şahidi Sibel Hastel, 'Boğuşma sesleri geldi. İlk başta silah tutukluk yaptı. Ben oyuncak silah sandım. Korkutmaya çalışıyor gibi geldi. Daha sonra kız yere düştü. Zaten o an vurulmuş. Yere düştükten sonra kızın elinde kan gördüm. Kızın önünde bir araba durdu. Kızı kurtarmak istedi. Kız çocuğa 'git kurtar kendini buradan' diye bağırdı. Sonra çocuk geri geldi. Silahı kafasına dayadı ancak silah ateş etmedi. Daha sonra bir daha geri döndü ve vurdu. Aralarında çok fazla boğuşma olmadı. Zaten sanırım daha önceden tartışıp gelmişler. Daha önce bacağından vurmuş görenler oldu. İtiş kakış oldu. Çocuk silahla sürekli vurmaya çalışıyordu. Biz silahı sonradan fark ettik. Bir anda vurdu zaten. Vurduktan sonra panikledi ve hemen kaçtı' diye konuştu.

Türkiye'nin kanını donduran vahşet! Asiye Atalay ölmeden önce bunları söylemiş!

'KIZ 'GİT' DEDİKTEN SONRA DÖNDÜ VE VURDU'

Mahalle sakini Ayşe Hastel ise, 'Kızı öyle görünce çığlık attım. Bağırarak çok ağır laflar söyleyerek kaçtı. Bende şoktayım bu gece uyku bile uyuyamadım. Çok üzüldü. Çocuk sürekli etrafta dolanıyordu. Kız yerdeyken 'git' dedi. Bize silahı doğrultacak diye korktuk. Kız 'git' dedikten sonra döndü ve vurdu. Vurduğu gibi kaçtı zaten' şeklinde konuştu.

Asiye Atalay'ın ölmeden önceki son anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Görüntülerde vatandaşların ambulansı aramaları için bağrıştıkları anlar duyuluyor.

Türkiye'nin kanını donduran vahşet! Asiye Atalay ölmeden önce bunları söylemiş!
KATİLİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Atalay'ı 25 yaşındaki Ümit K.'nın öldürdüğü belirlendi. Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin ifadesine başvuruldu.

E.Y.'nin ifadesinde, 'Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit K. geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit K. elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu. Ben ayrıldım eve gittim. Daha sonra olayı duydum. Olay esnasında orada değildim' dediği öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüphelinin hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu öğrenildi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

19 yaşındaki Asiye Atalay'ın katil zanlısı Ümit K., Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Arnavutköy'de sakladığı adreste yakalandı. Esenler Emniyeti'nin adresteki arama çalışmaları sürerken şüphelinin gözaltı işlemleri tamamlanıyor.
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