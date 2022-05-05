  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisans yapan Emre Soykök, eğitimine ABD'de Teksas Dallas Üniversitesi'nde devam etti. Ancak geçtiğimiz günlerde sır bir şekilde hayatını kaybetti. Çocuklarının intihar ettiğine inanmadıklarını belirten acılı aile ise şunları söyledi.

Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!
Ekleme: 5.05.2022 - 12:37 Güncelleme: 5.05.2022 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!
Emre Soykök, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisansını yaptı ve araştırma görevlisi oldu. Soykök, 8 ay önce ise Teksas Dallas Üniversitesi'nde doktora eğitimi için kabul alarak, ABD'ye gitti. Soykök, 21 Nisan'da üniversitenin yurdunda kaldığı odada ölü bulundu.

Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!

Emre Soykök'ün ölüm haberi, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu tarafından 23 Nisan gece yarısı ailesine bildirildi. Konsolosluk yetkilileri, Soykök'ün cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldığı ve intihar ettiğinden şüphelenildiğini, Teksas polisinin soruşturma başlattığını aileye aktardı.

Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!

EMRE SOYKÖK'ÜN AİLESİ KONUŞTU!

Emre Soykök'ün cenazesi Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Altındağ ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabul eden Emre Soykök'ün annesi Suna Soykök, oğlunun iyi bir akademisyen olmak için Amerika'ya gittiğini söyledi.

Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!

Kendilerinin de ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirten anne Soykök, "Kendi isteğiyle hayallerini gerçekleştirmek için Amerika'ya gitti. Çocuğum iyi bir akademisyen olmak istiyordu. Dönüp vatanına milletine hizmet etmek istiyordu. Bu yolun da Amerika'dan geçeceğini düşünüyordu.

Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!

İşletme finans konusunda Amerika'da eğitim almadan iyi bir akademisyen olamayacağını düşünüyordu. Hedefini de gerçekleştirmişti. Ben çocuğumu canlı gönderdim, ölüm haberini alınca, inanamadık" dedi.

Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!

'OLUMSUZ HİÇBİR ŞEY YOKTU'
Suna Soykök, oğluyla en son ölümünden 2 gün önce mesajlaştıklarını ve 1 hafta önce de görüntülü konuştuklarını anlatarak, "Oğlum sevinçliydi, mutluydu, Avrupa'da iyi bir dergide makalesinin yayımlanacağını söylüyordu. En son görüştüğümüzde 'anne bu başlangıç, Amerika'da da çıkaracağım makale, çalışmalarına başlayacağım' diyordu.

Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!

Çocuğumuza 26 sene emek verdik, o da biz de elimizden geleni yaptık. Bursları kazandı gitti, biz canlı gönderdik çocuğumuzu; ama cenazesi geldi. Oğlumuzda hiç olumsuz bir şey yoktu. Sürekli görüntülü konuşuyorduk. Her şeyin yolunda gittiğini söylüyordu. Ben devletimden bu olayın aydınlatılmasında bize yardımcı olmasını istiyorum.

Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!

Oğlum TÜBİTAK bilim adamı bursu alıyordu. Devletimin yanımızda olmasını, bu olayı soruşturmasını istiyorum" diye konuştu.

Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!

Emre Soykök'ün ağabeyi Caner Soykök ise, konsolosluk yetkililerinin 23 Nisan gece yarısını kendilerine kardeşinin ölüm haberini verdiklerini söyleyerek, "Kardeşimi 8 ay önce Dallas Teksas Üniversitesi'ne doktora öğrenimini yapması için gönderdik. Orada daha güvenli olacağını düşündüğümüz için yurtta kalmasını istedik.

Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!

Bize ilk intihardan şüphelendiklerini; ama ayrıca bir cinayet soruşturmasının da yapıldığını söylediler. Biz Emre'nin intihar ettiğine inanmıyoruz.

Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!

Haberi aldığımızdan bu yana 10 gün geçti, devletimizin bize yardımcı olmasını ve sürecin içine dahil olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!
Başkan Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer NATO'da görüşecek! Dikkat çeken mesaj: Avrupa için en iyi şans İstanbul!
Başkan Erdoğan'dan ramazanda yoğun mesai! Tam 21 ülke lideriyle görüştü!
Thodex davasında yeni gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başlandı!
Türkiye ihracatta rekora doymuyor! Tüm zamanların rekoru kırıldı
HDP'liler evlat nöbetindeki ailelere saldırdı! 'Siz Kandil'in vekilisiniz'
Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!
İngiltere sandık başında! Yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı!
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek: Örgütle irtibatı onaylayan belge varsa sığınmaya kabul
İngiliz Financial Times CHP'deki adaylık savaşını yazdı: Kılıçdaroğlu can atıyor ama kazanma ihtimali en düşük aday!
Nisan ayı enflasyon rakamları geldi: TÜİK TÜFE verilerini paylaştı
Bir SD kart çökertti: Sekiz binden fazla FETÖ'cü deşifre!
Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı
Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
Ucuz gıda seferberliği başlıyor! Ürün takip sistemi cebe giriyor
1 milyon Suriyeli mülteci eve dönüyor! İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması
Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme!
Emine Erdoğan'a, Kırım Türkü çocuklardan teşekkür mesajı: 'Türk milletinin desteğini unutmayacağız'
Rus ordusu tarafından vurulmuştu! Dünyanın konuştuğu fabrikaya ait saldırı görüntüleri ortaya çıktı |Rusya Ukrayna savaşı son durum
Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı!

Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı!

Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu!

Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu!

Tarımda yeni dönem yolda! Sigorta zorunlu gelir garanti! İşte detaylar...

Tarımda yeni dönem yolda! Sigorta zorunlu gelir garanti! İşte detaylar...

Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!

Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!

Bitmek bilmiyor! DSÖ açıkladı! Omicron'un 2 yeni varyantı daha ortaya çıktı!

Bitmek bilmiyor! DSÖ açıkladı! Omicron'un 2 yeni varyantı daha ortaya çıktı!

İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...

İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...