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Thodex davasında yeni gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başlandı!

356 milyon TL'lik vurgunla Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılıklarından birine imza atan Faruk Fatih Özer'in sahibi olduğu Thodex davasının sanıkları hakim karşısına çıktı.

Thodex davasında yeni gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başlandı!
Ekleme: 5.05.2022 - 12:23 Güncelleme: 5.05.2022 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Thodex davasında yeni gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başlandı!
Ardında binlerce mağdurun kaldığı ve aylardır hakim karşısına çıkıp adalet karşısında hesap vermesi beklenen Thodex kripto para vurguncularının yargılanmasına başlandı.

ÖZER KARDEŞLER DURUŞMADA
İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başladı. Kurucu ve yöneticinin olmadığı ancak örgütün kritik isimlerinin yer aldığı 21 sanıklı davada 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen ve Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda yerini aldı. Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile duruşmaya Ankara'dan katıldı.

Thodex davasında yeni gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başlandı!

YAKALAMA KARARI İNFAZ EDİLEMEDİ
Davada dosyanın kapsamlı olması nedeniyle mağdurlar yer almadığı duruşmada 2 bin 27 mağdurun önümüzdeki celselerde mağduriyetlerini dile getirmesi beklenirken bazı müşteki avukatları duruşma salonuna hazır bulundu. "Örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yargılanan sanıkların ifadesinin alınmasıyla başlanacak duruşmada Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bültenle yakalama kararının infaz edilemediği kaydedildi. Duruşma sanıkların kimlik tespiti ile devam ediyor.
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Thodex davasında yeni gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başlandı!
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