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Sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti! 4 öğretmen açığa alındı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşan ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan 4 öğretmen açığa alındı.

Ekleme: 5.05.2022 - 01:37 Güncelleme: 5.05.2022 - 01:52 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti! 4 öğretmen açığa alındıİlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sosyal medya hesaplarında ilçe giriş tabelası önünde yayınlamış oldukları görselden dolayı öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti! 4 öğretmen açığa alındı


4 ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Çiçek, tahkikat sonuçlanana kadar söz konusu öğretmenlerin açığa alındığını bildirdi.

Karayazı ilçesi girişindeki Kürtçe ve Türkçe 'Hoş geldiniz' yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştıkları belirtilen 4 öğretmen hakkında 3 Mayıs'ta Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.


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