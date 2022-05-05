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Sıcaklıklar 35 dereceye yükseldi ölümüne serinlik başladı!

Adana’da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte gençlerin serinlemek için metrelerce yükseklikteki köprünün halatlarının üzerinden Seyhan Nehri'ne atlaması dikkat çekti.

Ekleme: 5.05.2022 - 10:30 Güncelleme: 5.05.2022 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Hava sıcaklığının Adana'da 35 dereceyi bulduğu şu günlerde özellikle gençlerin sulama kanalı ve Seyhan Nehri'ndeki tehlikeli serinliği de başladı. Bu yıl tehlikeyi biraz daha abartan gençler Seyhan ve Yüreğir ilçesini birbirine bağlayan Sinanpaşa Asma Köprüsü'nün halatlarından suya atladı.

Sıcaklıklar 35 dereceye yükseldi ölümüne serinlik başladı!

Metrelerce yükseklikten nehre atlayan gençleri parka gezmeye gelen vatandaşlarda şaşkın bakışlarla izledi. Gençlerin nehre atlamak için halatların üzerinde korkusuzca gezmesi yürekleri ağızlara getirdi.

Sıcaklıklar 35 dereceye yükseldi ölümüne serinlik başladı!

Bazı vatandaşların polise ihbar etmesi sonucu köprü halatlarından nehre atlayan gençler gözden kayboldu.

Adana'da 11 yılda bu şekilde serinlemek isteyen 275 kişi hayatını kaybetmişti.
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