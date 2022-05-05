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Nisan ayı enflasyon rakamları geldi: TÜİK TÜFE verilerini paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 enflasyon (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon (TÜFE) yıllık %69,97, aylık ise %7,25 gerçekleşti.

Nisan ayı enflasyon rakamları geldi: TÜİK TÜFE verilerini paylaştı
Ekleme: 5.05.2022 - 10:02 Güncelleme: 5.05.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Nisan ayı enflasyon rakamları geldi: TÜİK TÜFE verilerini paylaştı
Emekli ve memur zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemde belirleyici olacak Nisan 2022 enflasyon (TÜFE) rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon (TÜFE) yıllık %69,97 olarak gerçekleşirken, aylık ise %7,25 kayıtlara geçti.

NİSAN 2022 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 7,25, yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşti. Enflasyon Mart ayında yıllık bazda yüzde 61,14 düzeyinde seyretmişti. Kira artış oranında belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre hesaplanan TÜFE %34,46 olarak açıklandı.

ENFLASYON (TÜFE) YILLIK %69,97, AYLIK %7,25 ARTTI

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 9 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 3 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu.

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 10 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 2 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,31 ile sağlık ve %2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,43 ile konut, %6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %57,20, AYLIK %5,58 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %30,87 artış gerçekleşti.
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