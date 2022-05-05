New York Times'tan çok konuşulacak iddia: Rus general suikastlarının arkasında ABD va

Rusya Ukrayna savaşının yarattığı yankılar aralıksız devam ediyor. Şimdiye dek karşılıklı büyük çatışmalar yaşanırken, saldırılarda 12 Rus generalin Ukrayna kuvvetlerince öldürüldüğü gündeme gelmişti.Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya olan desteğini sık sık dile getiren ve silah yardımında bulunan ABD'nin, Rus generallerin suikastında da parmağı olduğu ortaya atıldı.ABD'li çok satan gazete New York Times'ın haberine göre, ABD istihbaratı, Ukrayna ordusunun çok sayıda Rus generali öldürmesine yardım etti.ABD, Ukrayna'ya Rus birliklerinin beklenen hareketleri, lokasyonları ve Rusya'nın mobil askeri merkezlerine ilişkin diğer detaylar konusunda bilgi sağladı.ABD'nin Ukrayna kuvvetlerine verdiği gerçek zamanlı istihbaratların, Rus ordusunun sıklıkla değişen mobil karargâhının lokasyonunu ve Rusya'nın 'gizli savaş planınından' alınan asker hareketlerini içerdiğinin belirtildiği haberde, suikastların bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştiği detayı yer aldı.İsmi paylaşılmayan kaynaklardan aktarılan bilgilere dayandırılan haberde, Rus generallerden kaç tanesinin ABD istihbaratı yardımıyla öldürüldüğünü veya asker hareketleri hakkında bilgilerin nasıl elde edildiği detaylarıysa yer almadı.Savaşın başladığı günden bu yana ABD'nin düzenli olarak, yer değiştiren mobil Rus karargahları hakkında Ukrayna'ya bilgi aktardığı iddialarının yanı sıra, cephe hattındaki coğrafi bilgilerle ABD'den gelen bilgileri birlikte analiz eden Ukrayna ordusunun bu sayede savaşta önemli bir avantaj elde ettiği de haberde yer aldı.Pentagon ve Beyaz Saray'dan henüz habere ilişkin bir yorum gelmezken yayınlanan haberin ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Konsey Sözcüsü Adrienne Watson, haberin yayımlanmasından sonra istihbaratı, Ukrayna'yla Rus generallerin öldürülmesi niyetiyle paylaşmadıklarını belirtti.