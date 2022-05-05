  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı!

Şişli'de bir bankanın birinci ve dördüncü katındaki kadınlar tuvaletine yerleştirilen gizli kamerayla aylarca kadın çalışanların müstehcen görüntülerinin ele geçirildiği ortaya çıktı. Bankanın temizlik görevlisi, mikro gizli kameranın kadınlar tuvaletinin çöp kutusuna yerleştirildiğini fark etti.

Ekleme: 5.05.2022 - 10:11 Güncelleme: 5.05.2022 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı!
İstanbul Şişli'de merkezi olan ünlü bir bankanın kadın çalışanlarının tuvalete konulan gizli kamerayla görüntüleri kaydedildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl, İstanbul Şişli'deki bir bankanın kadınlar tuvaletinde bir çalışan, kadınlar tuvaletini kullanmak istediği sırada tuvalette çöp kutusu poşetinin altına gizlenmiş gizli kamera olduğunu fark etti. Kamerayı fark eden kadın durumu yetkililere bildirdi. Çöp kutusu üzerinde ele geçirilen yapancı marka mikro kameraya incelenmek üzere bina yönetimi tarafından el konuldu.


YURTDIŞINDAN SATIN ALINMIŞ

Kadınlar tuvaletinde bulunan kameranın ünlü bir yurtdışı alışveriş sitesinden alındığını belirlenince çalışanların internet sitesinden yapılan alışverişlerin incelendi. Bilgi teknolojileri direktörü olarak çalışan İsmail E.'nin söz konusu siteden kamera tutarıyla aynı miktarda harcama yaptığı belirlendi. Müfettişlerce ifadesine başvurulan çalışan, ürünlerin güvenlik kamerası ve şarj cihazı olduğunu şifahen beyan etse de farklı bir kamera olduğunu iddia etti. Durum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edildi.


'BEN SUÇSUZUM'

İhbar sonrası savcılık İsmail E.'nin İnternet sitesinden gerçekleştirilen 30 dolarlık harcamanın Mecidiyeköy hizmet binası tuvaletinde bulunan kameranın birebir aynısı olan mikro gizli kamera olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine çalışanın ikameti, iş yeri ve aracında aramalar yapıldı. Savcılıkça ifadesi alınan E., söz konusu yurtdışı alışveriş sitesinden bir çok kere alışveriş yaptığını, bir kısmını evinde kullandığı bir kısmını ise internetten sattığını ifade etti. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen İsmail E., kadınlar tuvaletine kamera koymadığını beyan etti.

10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İSTEMİ

Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda, İsmail E. hakkında, ' Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçundan dava açıldı. Şüphelinin 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.


ÇÖP KOVALARINA YERLEŞTİRMİŞ

Hazırlanan iddianamede, müstehcen fotoğrafları ele geçirilen 11 kadının ve banka müşteki olarak yer aldı. İddianamede, binanın 1. Ve 4. Katında bulunan kadınlar tuvaletlerinde yapılan kontroller sırasında çöp kovalarında daha önce gizli kamera yerleştirildiğine dair sticker izlerinin olduğu tespit edildiği anlatıldı.

Yine iddianamede, kadın çalışanlarının görüntülerinin alındığı ve çalışanın yaklaşık bir yıllık süre içerisinde defalarca çalışmakta olduğu iş yerinde bulunan kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirip görüntü almak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu işlediği kaydedildi.
Başkan Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer NATO'da görüşecek! Dikkat çeken mesaj: Avrupa için en iyi şans İstanbul!
Başkan Erdoğan'dan ramazanda yoğun mesai! Tam 21 ülke lideriyle görüştü!
Thodex davasında yeni gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başlandı!
Türkiye ihracatta rekora doymuyor! Tüm zamanların rekoru kırıldı
HDP'liler evlat nöbetindeki ailelere saldırdı! 'Siz Kandil'in vekilisiniz'
Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!
İngiltere sandık başında! Yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı!
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek: Örgütle irtibatı onaylayan belge varsa sığınmaya kabul
İngiliz Financial Times CHP'deki adaylık savaşını yazdı: Kılıçdaroğlu can atıyor ama kazanma ihtimali en düşük aday!
Nisan ayı enflasyon rakamları geldi: TÜİK TÜFE verilerini paylaştı
Bir SD kart çökertti: Sekiz binden fazla FETÖ'cü deşifre!
Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı
Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
Ucuz gıda seferberliği başlıyor! Ürün takip sistemi cebe giriyor
1 milyon Suriyeli mülteci eve dönüyor! İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması
Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme!
Emine Erdoğan'a, Kırım Türkü çocuklardan teşekkür mesajı: 'Türk milletinin desteğini unutmayacağız'
Rus ordusu tarafından vurulmuştu! Dünyanın konuştuğu fabrikaya ait saldırı görüntüleri ortaya çıktı |Rusya Ukrayna savaşı son durum
Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı!

Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı!

Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu!

Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu!

Tarımda yeni dönem yolda! Sigorta zorunlu gelir garanti! İşte detaylar...

Tarımda yeni dönem yolda! Sigorta zorunlu gelir garanti! İşte detaylar...

Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!

Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!

Bitmek bilmiyor! DSÖ açıkladı! Omicron'un 2 yeni varyantı daha ortaya çıktı!

Bitmek bilmiyor! DSÖ açıkladı! Omicron'un 2 yeni varyantı daha ortaya çıktı!

İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...

İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...