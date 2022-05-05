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Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş'tan Toplu taşıma ve sağlık kuruluşları gibi noktalarda devam eden koronvirüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Prof. Dr. Deniz Odabaş," Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek atılabilecek adımları sıralarken Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu" şeklinde konuştu.

Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı
Ekleme: 5.05.2022 - 09:46 Güncelleme: 5.05.2022 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş,' Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek,' Haziran'da havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz. Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu' şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Deniz Odabaş salgınla ilgili son durumu değerlendirdi. Odabaş'ın açıklamaları şöyle:

KALAN KISITLAMALAR DA KALKIYOR

Bayramlarda hareketlilik ve temas bir miktar artabiliyor. Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bu vefat sayılarına etki etmez.

Haziran'da havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz. Bizlerin de hatırlatma dozlarımızı ihmal etmememiz gerekiyor.

Özellikle 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını bir an önce yaptırmalarında fayda var.

TÜRKİYE DÜNYADA İLK SIRALARDA

Pandemi sürecinde eksiklerimiz tabi ki olmuştur. Ancak salgın dönemi kontrollü bir şekilde geçti, eldeki kaynaklar etkili bir şekilde yönlendirildi. Hem sahada hem de hastanelerde koordineli bir şekilde mücadele verildi. Bölge tabanlı iyi bir vaka yönetimi oldu.

Pandemide birçok Avrupa ülkesi sağlık altyapısındaki aksaklıklar nedeniyle sorun yaşarken 81 ilimizin hiçbirinde sağlık hizmet kapasite aşımı yaşanmadı.

Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu.
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