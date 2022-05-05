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Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamları sonrası milyonlarca kiracının beklediği kira zam oranı da belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalamasına göre sözleşmesi mayıs ayında yenilenecek kiracıya yapılabilecek zam oranı yüzde 34,46'yı geçemeyecek.

Ekleme: 5.05.2022 - 11:10 Güncelleme: 5.05.2022 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu beklenen nisan ayı enflasyon rakamlarını bugün saat:10:00'da açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı.

Nisan ayı enflasyon rakamları ile milyonlarca kiracının merakla beklediği kira zam oranları da belli oldu.

Kira artışları için baz alınan on iki aylık ortalamalara göre sözleşmesi mayıs ayında yenilenecek kiracıya yapılabilecek zam oranı yüzde 34,46'yı geçemeyecek.
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