İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...

Otomobil dünyasından son dakika haberleri: Sıfır ve ikinci el araç piyasasında satış rekorları devam ederken dünyayı etkisi altına alan pahalılıktan benzin ve motorin (mazot) fiyatları da etkileniyor. Petroldeki dalgalanma tüm dünyada kullanıcıları yakıt tüketimi düşük olan ve en az yakan araçlara yönlendirdi.Benzinli, dizel, hibrit ve tam elektrikli otomobiller arasındaki rekabet sürerken yakıt tüketimi ve kilometre başı masraf değerleri otomobillerde tercih sebebi olarak en önde gelen unsur oldu.Peki özellikle günlük araba kullanıcılarının tercih ettiği B ve C segmentteki otomobiller arasında yakıt değerleri en düşük olan araçlar hangileri?İşte hem sıfır hem de ikinci elinde stok sıkıntısı olmayan ve en az yakan arabalar listesinde zirveyi zorlayan 10 marka ve model.CLIO 1.0 - 90 BEYGİREn az yakan otomobiller listesinde benzinli olmasına rağmen uzun yol yakıt tüketimi 4.4 litre olan Renault Clio şehir içinde de 6.0'lık tüketim değeriyle rakiplerini çok zorlamasa da benzinli araç konforunu makul yakıt değerleriyle kullanıcısına sunan bir model olarak dikkat çekiyor.1 litrelik motor hacmiyle B sınıf otomobiller arasında güçlü bir pazar payı ve servis ağına sahip olan Clio kullanıcısına 90 beygirlik bir güç sunuyor.İç ve dış donanımda çok bonkör davranmasa da Clio sürücüne basit çözümler sunabiliyorCLİO ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ: 6.0 lt / 100 kmCLİO ŞEHİRLERARASI YAKIT: 4.4 lt / 100 kmEGEA 1.6 DİZEL - 120 BEYGİRYine seri satışlarda Türkiye'yi önemli bir pazar olarak kazanan markalardan FIAT'ın Egea modeli 1.6 litrelik motor hacmiyle kullanıcısına performans anlamında da avantaj sağlayan bir model olarak dikkat çekiyor.Egea şehir içi yakıt değeri 4.5 litreyi görürken bu tüketim uzun yolda 3.5 litreleri görebiliyor.En az yakan otomobillerden olan Fiat Egea iç donanım anlamında da kullanıcılarına görsel olarak hitap edebilen modeller üretmeye başladı. Multimedya kolaylığı, direksiyon yumuşatma özelliği, dijital kadranlarıyla öne çıkan Egea rakiplerine göre konfordan ödün verse de fiyat performans ve yakıt değerleri ile rekabetin en güçlülerinden olmayı başarıyor.Türkiye'de parça ve servis ağı da oldukça yaygın olan İtalyan modelin hem sıfır hem de ikinci eline çip krizine rağmen ulaşımda büyük bir sıkıntı yaşanmadıEGEA ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ: 4.5 lt / 100 kmEGEA ŞEHİRLERARASI YAKIT: 3.5 lt / 100 kmFORD FİESTA 1.0 ECOBOOST - 100 BEYGİRBenzinli modellerdeki seçenekleri hayli fazla olan Ford Fiesta da özellikle sağlamlık, güçlü iç ve dış tasarımıyla B segmentinde çok geniş bir kitlenin tercih ve takip ettiği araçlardan. Şık tasarımlarıyla 10 yaşını dolduran modelleri bile halen modern görünümüyle dikkat çeken Ford'un Mondeo ve Focus'un küçük kardeşi olan Fiesta'nın sıfır ve ikinci el piyasasındaki gücü de alım nedenleri arasında.1 litrelik motor hacmiyle ve 100 beygirlik gücüyle Fiesta 1.0 Ecoboost özelikle B segment araca binmek, düşük yakıt tüketimi sağlamak ama aynı zamanda C segmente yakın bir konfor ve sürüş deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıların tercihi olmaya devam ediyor.Fiesta baz modellerinde bile kullandığı kaliteli malzemelerle dünya pazarındaki gücünü alt sınıf otomobillerine de yansıtıyor.Otomatik modellerinde çift kavramalı şanzımanlar kullanan Ford performans olarak da orta halli kullanıcı olarak tabir edilen hedef kitleyi tatmin edecek bir sürüş sunuyor.FORD FİESTA ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ: 6.9 lt / 100 kmFORD FİESTA ŞEHİRLERARASI YAKIT: 4.2 lt / 100 kmHYUNDAI İ20 - 1.0 BENZİNLİ - 100 BEYGİRUzak doğu araçlarının Hyundai lokomotif markalarından olan Hyundai Türkiye'de de ciddi yatırımları olan bir marka olarak dikkat çekiyor.Hyundai İ20 pazar gücü ve ekonomik değer kazanma noktasında önemli modellerden.1 litrelik motor hacmi ve 100 beygirlik bir güç ile ciddi yakıt tasarrufu sağlayabilen modellerden olan İ 20 rakiplerinden ayrışan bir araç üretmeyi hedefledi ve hem arkas stop ünitesi hem de konsol bölümünde bunu başardı.Özellikle direksiyon tasarımı, büyük ve kullanışlı led ekranı ve arka stop lambalarının tasarımıyla sıradışı bir deneme yapan Hyundai i20'de Türkiye pazarına tutunmayı başardı. Tam otomatik şanzımanıyla ve 1.0 motoru ile i20 yakıt değerleri şöyle;HYUNDAI i20 ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ: 6.3 lt / 100 kmHYUNDAI i20 ŞEHİRLERARASI YAKIT: 4.6 lt / 100 kmMAZDA 2 - 1.5 SKYACTIV - 90 BEYGİR - BENZİNLİMazda 2 Japon otomobilleri arasında dünya pazarına premium araçlar üretmesi ve kaliteden ödün vermeme politikasıyla belli fiyat seviyesinin altına inmemesi ile dikkat çekmeye devam ediyor.B segmentte ürettiği araçlarda bile ciddi özellikleri kullanıcısına sunan Mazda, (demio) modelinde deri dikişli konsol ve kapı işlemeleri, koltuk ısıtma, kör nokta uyarı sistemi, head up display gibi özellikleriyle rakiplerinden ayrışıyor.Geliştirdikleri Skyactiv motorlardaki yüksek sıkıştırma oranıyla 1.5 litrelik ve benzinli olmasına rağmen dizel prensibiyle çalışan otomobiller üreten Mazda güçlü otomobillere düşük yakıt tüketimi değerlerini yakalatmayı başardı.Çok araç satmak yerine bağ kuran müşterileri olmasını tercih eden Mazda, iç ve dış tasarımları ile araçlarına sık sık ödül aldırmayı da başarıyor.MAZDA 2 ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ: 5.9 lt / 100 kmMAZDA 2 ŞEHİRLERARASI YAKIT: 3.7 lt / 100 kmPEUGEOT 208 - 1.2 DİZELFransız otomobil markalarından olan Peugeot 208'de denediği 1.2 litrelik motoruyla kullanıcılarını dizel ve düşük hacimli motorla buluşturdu.Yakıt değerlerini neredeyse hibrit modellerle eşitleyecek bir yakıt tüketimini yakalayan Peugeot, 208 modeliyle pazarda ciddi bir yer edindi.Tasarımda da sıradışı çizgisini sürdüren marka hem iç hem de dışında müşterilerini özel hissettirecek detaylar sunuyor.Dijital kadranlar, büyük multimedya ekranları ve şarj üniteleri gibi birçok özellik sunan Peugeot tıpkı Mazda gibi sıradaşı ve sürücü odaklı otomobiller üretmeye devam ederken yakıt değerlerinde de önemli gelişmeler katettiğini 208'le ispatladı.PEUGEOT 208 ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ: 4.8 lt / 100 kmPEUGEOT 208 ŞEHİRLERARASI YAKIT: 3.7 lt / 100 kmVOLKSWAGEN POLO - 1.0 - 80 BEYGİR - BENZİNLİOtomobil piyasasına dizel araçlarda yüksek motor ve otomatik dizel modellerle giriş yapan ancak sonrasında benzinli modellerinde de ciddi satış rakamları yakayalan Volkswagen yakıt tüketiminde ise bir türlü istenen rakamları yakalayamamıştı.Ancak birkaç yıl önce ürettiği 1.0 litrelik motor ve 80 beygirlik yeni Polo ile yakıt rekabetine katılan VW en az yakan otomobiller listesine girmeyi başardı ve 'Ben de varım' dedi.İç tasarım konusunda ciddi yenilikler yapmak yerine gelenekçi davranan Volkswagen adeta kendisiyle özdeşleşen konsol tasarımını küçük oynamalarla modernleştirerek ilerlemeyi tercih ediyor.Renk seçenekleriyle yeni Polo kadınlara da hitap eden bir adım attı ve bu adımında başarılı oldu.VOLKSWAGEN POLO ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ: 6.1 lt / 100 kmVOLKSWAGEN POLO ŞEHİRLERARASI YAKIT: 4.1 lt / 100 kmKIA RIO - 1.0 - BENZİNLİ - 100 BEYGİRUzak doğu markalarından KIA Hyundai ile birbirine yakın ancak daha donanımlı araçlar üretmesiyle bilinirken son dönemde Türkiye'de önemli hamleler yaptı.Özellikle araçlarına sunduğu uzun garanti süresiyle piyasaya ciddi bir soluk getiren Kia B segmentte Rio'ya bir yer açmayı başardı.Boş modellerine dahi elektrikli aynalar, dijital klimalar ile bonkör davranan Kia özellikle direksiyon ve sürüş hissi rakiplerinden ayrılan, bir üst segmente göz kırpan modelleriyle öne çıkıyor.Kia, hemşerisi Hyundai gibi tam otomatik şanzımanları tercih eden bir marka olarak dikkat çekti.KIA RIO ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ: 5.9 lt / 100 kmKIA RIO ŞEHİRLERARASI YAKIT: 4.1 lt / 100 kmSUZUKI SWİFT HYBRIT - 1.2 - 83 BEYGİR (HEM BENZİN HEM ELEKTRİKLİ)Suzuki Türkiye pazarında kendisine yönelik yıllardan bu yana oluşan 'piyasası yok' algısını özellikle otomatik ve parlak renklere rağbet gösteren hanımefendi kullanıcılarına yönelik ürettiği modellerle kırmaya başladı.Uzun ömürlü motor, dayanıklı şanzımanlarıyla öne çıkan Suzuki hızlı satış gücüne hala ulaşamamış olsa da sorunsuz otomobiller ürettiği için kullanıcısını memnun etmeyi başarıyor.Tasarımları da abartısız olsa da sıradışı ve kendine özgü olduğu için tercih sebebi.Suzuki özellikle güvenlik donanımlarını kullanıcılarının tamamına sunmak adına baz modellerinde bile bonkör davranıyor.SUZUKI SWIFT ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ: 4.4 lt / 100 kmSUZUKI SWIFT ŞEHİRLERARASI YAKIT: 5.4 lt / 100 kmTOYOTA YARİS HYBRIT - 1.5 - 116 BEYGİR (HEM BENZİN HEM ELEKTRİKLİ)Şarj ihtiyacı olmayan Hybrit otomobilleri dünya piyasasına seri şekilde yaklaşık 10 yıldır gönderen ve endişeli kullanıcılarına batarya garantisi veren Toyota Hibrit otomobilde hem düşük yakıt hem de güçlü motor seçeneğiyle dikkat çekmeyi başardı.1.5 litrelik motor hacmiyle öne çıkan Yaris hybrit 116 beygirlik bir güçle bunu harmanlamayı başarırken ciddi bir pazara sahip oldu.Tasarımları da rakiplerinin gerisine kalmayan Toyota benzin ve motorin fiyatlarının tercih sebebi olduğu günümüzde ciddi yakıt tüketimi değerlerine sahip.En az yakan otomobiller listesinde zirveye oturan Yaris Hybrit'in şehir içi ve şehir dışı yakıt tüketim değerleri şöyle;YARİS HYBRIT ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ: 2.2 lt / 100 kmYARiS HYBRİT ŞEHİRLERARASI YAKIT: 3.2 lt / 100 km