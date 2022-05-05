  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hrant Dink davasında flaş gelilme: Başvuru sonrası karar verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne yapılan istinaf başvurusunun incelemesi tamamlandı. Mahkeme yerel mahkemenin Dink’in öldürülmesinde ihmali olan aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek gibi isimlerin de arasında bulunduğu 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ve beraat kararlarının onanmasına hükmetti. Böylece İstanbul 14. Ceza Dairesi’nin verdiği, FETÖ’nün cinayetin azmettirici ve faillerini destekleyerek, Dink cinayetinin işlenmesini sağladığına ilişkin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmetmiş oldu.

Ekleme: 5.05.2022 - 13:58 Güncelleme: 5.05.2022 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Hrant Dink davasında flaş gelilme: Başvuru sonrası karar verildi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olan kamu görevlilerinin de bulunduğu davayla ilgili hem Dink ailesi hem de bazı sanıkların yaptığı istinaf başvurusunun incelemesini tamamladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçen yıl mart ayında 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı. Aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer Ramazan Akyürek, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken toplamda 26 sanık hakkında çeşitli hapis oranlarında hapis cezaları verildi. 37 sanık beraat ederken, 13 sanığın ise firari olmaları nedeniyle dosyaları ayrıldı.

FETÖ DİNK CİNAYETİNİN İŞLENMESİNİ SAĞLADI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yol verdiği cinayet olarak olan Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olan kamu görevlileriyle ilgili yerel mahkemenin 61 sanık hakkında verdiği hapis cezaları ve beraat kararlarını onadı. BAM 2. Ceza Dairesi böylece İstanbul 14. Ceza Dairesi'nin verdiği, FETÖ'nün cinayetin azmettirici ve faillerini destekleyerek, Dink cinayetinin işlenmesini sağladığına ilişkin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmetmiş oldu.

Hrant Dink davasında flaş gelilme: Başvuru sonrası karar verildi

11 SANIK HAKKINDA TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Aralarında eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Fox TV eski haber müdürü Ercan Gün ve eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de bulunduğu 11 sanık hakkında tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Hrant Dink davasında flaş gelilme: Başvuru sonrası karar verildi

ÖRGÜT DELİL VE RAPORLARI GİZLEDİ CİNAYETE YOL VERDİ

Bilindiği üzere yerel mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, cinayetin önlenmesini sağlayacak deliller, haber mekanizmaları ve raporlar gizlendiğine dikkat çekmişti. Karara göre, cinayet anına dek failler takip edildi. Cinayet sonrası ise delil karartılarak örgütün izleri temizlendi. Kararda, FETÖ'nün yıkıcı emelleri doğrultusunda cinayetin işlenmesini sağladığı vurgulandı.

Hrant Dink davasında flaş gelilme: Başvuru sonrası karar verildi

CİNAYET GÜLEN'İN TALİMATIYLA İŞLENDİ

Mahkemenin geçtiğimiz yıl verdiği gerekçeli kararda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in cinayetteki rolüne de yer verilmişti. Kararda, cinayetin örgütün kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen ve oluşturduğu örgüt yönetim piramidinin sevk ve idaresi, emir ve talimatlarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.
Başkan Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer NATO'da görüşecek! Dikkat çeken mesaj: Avrupa için en iyi şans İstanbul!
Başkan Erdoğan'dan ramazanda yoğun mesai! Tam 21 ülke lideriyle görüştü!
Thodex davasında yeni gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başlandı!
Türkiye ihracatta rekora doymuyor! Tüm zamanların rekoru kırıldı
HDP'liler evlat nöbetindeki ailelere saldırdı! 'Siz Kandil'in vekilisiniz'
Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!
İngiltere sandık başında! Yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı!
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek: Örgütle irtibatı onaylayan belge varsa sığınmaya kabul
İngiliz Financial Times CHP'deki adaylık savaşını yazdı: Kılıçdaroğlu can atıyor ama kazanma ihtimali en düşük aday!
Nisan ayı enflasyon rakamları geldi: TÜİK TÜFE verilerini paylaştı
Bir SD kart çökertti: Sekiz binden fazla FETÖ'cü deşifre!
Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı
Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
Ucuz gıda seferberliği başlıyor! Ürün takip sistemi cebe giriyor
1 milyon Suriyeli mülteci eve dönüyor! İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması
Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme!
Emine Erdoğan'a, Kırım Türkü çocuklardan teşekkür mesajı: 'Türk milletinin desteğini unutmayacağız'
Rus ordusu tarafından vurulmuştu! Dünyanın konuştuğu fabrikaya ait saldırı görüntüleri ortaya çıktı |Rusya Ukrayna savaşı son durum
Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı!

Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı!

Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu!

Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu!

Tarımda yeni dönem yolda! Sigorta zorunlu gelir garanti! İşte detaylar...

Tarımda yeni dönem yolda! Sigorta zorunlu gelir garanti! İşte detaylar...

Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!

Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!

Bitmek bilmiyor! DSÖ açıkladı! Omicron'un 2 yeni varyantı daha ortaya çıktı!

Bitmek bilmiyor! DSÖ açıkladı! Omicron'un 2 yeni varyantı daha ortaya çıktı!

İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...

İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...