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HDP'liler evlat nöbetindeki ailelere saldırdı! 'Siz Kandil'in vekilisiniz'

976 gündür evlat nöbeti tutan aileler HDP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. Ailelerin demokratik eylemi hazmedemeyen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran siyah çelengi yere atmaya çalıştı. HDP’lilerin ailelere saldırması üzerine polis müdahalede bulundu

HDP'liler evlat nöbetindeki ailelere saldırdı! 'Siz Kandil'in vekilisiniz'
Ekleme: 5.05.2022 - 11:32 Güncelleme: 5.05.2022 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
HDP'liler evlat nöbetindeki ailelere saldırdı! 'Siz Kandil'in vekilisiniz'
Evlatları dağa kaçırılan aileler, HDP Diyarbakır İl Binası önünde tam 976 gündür aralıksız nöbet tutuyor. Yağmur, çamur, bayram demeyen ailelerin tek isteği dağa kaçırılan evlatlarının sağsalim geri dönmesi... Evlat nöbetindeki aileler bugün Ankara'ya giderek HDP Genel Merkezi önünde protesto gerçekleştirdi. Siyah Çelenk bırakılması sırasında HDP Milletvekilleri ile aileler arasında gergin anlar yaşandı.

HDP'Lİ VEKİL ÇELENGİ YERE ATMAK İSTEDİ

Ailelerin demokratik şekilde gerçekleştirdiği eylem sırasında arbede yaşandı. Arbedeye polis engel olmaya çalışırken, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran siyah çelengi yere atmaya çalıştı. Bu da gerilimi iyice artırdı.

HDP'liler evlat nöbetindeki ailelere saldırdı! 'Siz Kandil'in vekilisiniz'

'ÇOCUKLARIMIZI SATTILAR'

Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş HDP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, 'Çocuğumu 15 yaşında kaçırdılar. 2019, 5 Mayıs'ta çocuğumuz gitti. Çocuğum o gece oruç tutmak için kalkacaktı. Oruç tutacak çocuk, dağa mı giderdi? Bunlar çocuklarımızı sattılar. HDP'yi kınıyorum.' dedi.

'15 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI TERÖR ÖRGÜTÜNE SATARAK KÜRTLÜK MÜCADELESİ OLMAZ!'

Süleyman Aydın ise, 'Celil Begdaş ağabeyimizin 3'üncü yıldönümü için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı'nın önüne çelenk bırakacaktık. Ama orada kepenk indirip kaçtıkları için, buraya gelerek Genel Merkezlerine bırakmak istedik. 285 aileyi temsilen HDP Genel Merkezi'nin önündeyiz. Onlar bizi şiddet uygulayarak susturmak istiyorlar. Hiçbir güç bizi susturamaz. Siz benim evladım Kandil'e gönderirken neden sessiz kaldınız? Bizim çocuklarımız için bir gün açıklama yapabildiniz mi? Siz asla Kürt için mücadele vermediniz. Kürtlük 15 yaşındaki çocukları terör örgütüne satmak ile olmuyor.14-15 yaşındaki çocukların eline silah vererek devlete karşı kullanarak siyasi parti olunmaz, vekil olunmaz! Siz Kandil'in vekilisiniz. Siz bizi susturmak mı istiyorsunuz! Susturamazsınız...'dedi.
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HDP'liler evlat nöbetindeki ailelere saldırdı! 'Siz Kandil'in vekilisiniz'
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