HDP'li vekilden şehit çocuğu polise küstah sözler: Düşman! Ortalık karıştı, gözaltılar var...

Evlat nöbetindeki ailelerden 3'ü, HDP Genel Merkezi'nin önüne gelerek siyah çelenk bıraktı ve basın açıklaması yaptı. 285 aileyi temsilen gelen isimlerin demokratik eylemi HDP'lileri deyim yerinde ise çılgına çevirdi. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, siyah çelengi yere atmaya çalıştı. Bu da gerilimin fitilini ateşledi. Arbede yaşanırken, polisin müdahalesi ile tansiyon biraz olsun düştü. Ancak HDP'lilerin provokasyonları bir türlü bitmedi. İkinci gerginlik ise şehit çocuğu bir polis memuru ile HDP'li Ayşe Acar Başaran ile yaşandı.HDP'Lİ VEKİLDEN POLİSE KÜSTAH SÖZLER: DÜŞMAN!Polis memuru bölgede güvenliği sağlarken, HDP'lilerin provokatif sözleri üzerine, 'Adam çocuğum nerede diye geliyor. Buna bile tahammülünüz yok, cevap verin o zaman.' dedi. Bunun üzerine çılgına dönen HDP Batman Milletvekili Başaran polis memuruna, 'Babamın katilini de sor!' diye bağırdı. Şehit çocuğu olan polis bunun üzerine, Sana hesabını sordum mu babamın kanının. Çivilerim seni vallahi. Geçin karşıma. Senin konuştuğun kelimelere bak. Sen kimsin? Ben şehit çocuğuyum. Sen sıfırsın, sıfır.' diye tepki gösterdi. HDP'li vekil ise bu sırada polise, 'Düşman' ifadesini kullandı. Başaran'ın, 'Ben de şehit çocuğuyum' ifadesini kullandığı da duyuldu.AİLELERDEN ANKARA'DA 'SİYAH ÇELENK'Lİ EYLEMHDP Diyarbakır İl Binası önünde tam 976 gündür aralıksız nöbet tutan ailelerden 3'ü bugün Ankara'ya gelerek HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı. HDP'den çocuklarını isteyen ailelere, HDP'liler provokatif tavırlar ve fiziksel müdahalelerle saldırdı. Polis arbedeyi engelledi, ancak HDP'lilerin provokasyonların sistematik şekilde sürdü.HDP'Lİ VEKİL ÇELENGİ YERE ATMAK İSTEDİAilelerin demokratik şekilde gerçekleştirdiği eylem sırasında arbede yaşandı. Arbedeye polis engel olmaya çalışırken, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran siyah çelengi yere atmaya çalıştı.HDP'Lİ VEKİL ÇELENGİ YERE ATMAK İSTEDİAilelerin demokratik şekilde gerçekleştirdiği eylem sırasında arbede yaşandı. Arbedeye polis engel olmaya çalışırken, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran siyah çelengi yere atmaya çalıştı.'15 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI TERÖR ÖRGÜTÜNE SATARAK KÜRTLÜK MÜCADELESİ OLMAZ!'Süleyman Aydın ise, 'Celil Begdaş ağabeyimizin 3'üncü yıldönümü için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı'nın önüne çelenk bırakacaktık. Ama orada kepenk indirip kaçtıkları için, buraya gelerek Genel Merkezlerine bırakmak istedik. 285 aileyi temsilen HDP Genel Merkezi'nin önündeyiz. Onlar bizi şiddet uygulayarak susturmak istiyorlar. Hiçbir güç bizi susturamaz. Siz benim evladım Kandil'e gönderirken neden sessiz kaldınız? Bizim çocuklarımız için bir gün açıklama yapabildiniz mi? Siz asla Kürt için mücadele vermediniz. Kürtlük 15 yaşındaki çocukları terör örgütüne satmak ile olmuyor.14-15 yaşındaki çocukların eline silah vererek devlete karşı kullanarak siyasi parti olunmaz, vekil olunmaz! Siz Kandil'in vekilisiniz. Siz bizi susturmak mı istiyorsunuz! Susturamazsınız...'dedi.'EVLADIMI GETİRECEKSİN'Acılı babalar HDP'li vekile seslendi ve 'Evladımı getireceksin. Ben evladımı sizden istiyorum' dedi. Partililer ve aileler arasında sorun yaşanmaması için gereken tüm tedbirler alındı.HDP'LİLER DAHA ÖNCE DE ENGELLEMEYE ÇALIŞTIEvlatlarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu gören ve evlat nöbeti tutan Diyarbakır ailelerinden Celil Bektaş ile Süleyman Aydın, geçtimiz Ağustos ayında HDP'nin Ankara'daki Genel Merkez binasının önüne 'Evlatlarımızı HDP'den İstiyoruz' yazılı siyah çelenk bırakmıştı. HDP'li yöneticiler, Diyarbakır anneleri adına getirilen siyah çelengin HDP Genele Merkezi'ne bırakılmamasını ve açıklama yapılmaması yönünde güvenlik güçlerine taleplerini iletmişti. Talepleri geri çevrildiğinde ise HDP yöneticiler ile polis arasında zaman zaman tansiyon yükselmişti.