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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan Hıdırellez mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Emine Erdoğan, “Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar, haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Kutlu olsun hıdırellez” dedi.

Ekleme: 5.05.2022 - 15:08 Güncelleme: 5.05.2022 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan Hıdırellez mesajı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatandaşların Hıdrellez Bayramı'nı kutladı. Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, 6 Mayıs Hıdırellez Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan'dan Hıdırellez mesajı!

Erdoğan mesajında, şunları kaydetti: 'Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar, haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Kutlu olsun Hıdırellez.'
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