Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu!

Dünyanın en zengin ülkeleri bir çok kritere göre belirleniyor. Yayınlanan listede ise 2022 verilerini paylaşan ülkeler arasında GDP(Gayri safi yurt içi hasıla) rakamları baz alınmıştır. İşte 2022 yılında GDP'ye göre dünyanın en zengin 20 ülkesi...20- İzlanda – 48 bin 70 dolar19- Almanya – 48 bin 189 dolar18- Avustralya – 48 bin 806 dolar17- İsveç – 49 bin 678 dolar16- Bahreyn – 50 bin 302 dolar15- Hollanda – 50 bin 846 dolar14- Suudi Arabistan – 54 bin 78 dolar13- Amerika Birleşik Devletleri – 57 bin 293 dolar12- Japonya – 58 bin 94 dolar dolar11- İsviçre – 59 bin 375 dolar10- San Marino – 64 bin 443 dolar9- Birleşik Arap Emirlikleri – 67 bin 696 dolar8- Norveç – 69 bin 296 dolar7- İrlanda – 69 bin 374 dolar6- Kuveyt – 71 bin 263 dolar5- Brunei – 79 bin 710 dolar4- Singapur – 87 bin 82 dolar3- Makao – 96 bin 147 dolar2- Lüksemburg – 101 bin 936 dolar1- Katar – 129 bin 726 dolarTürkiye'de ise IMF Mart 2022 verilerine göre kişi başına düşen gelir 9 bin 864 dolar.