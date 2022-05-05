Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu!
Dünyanın en zengin ülkeleri bir çok kritere göre belirleniyor. Yayınlanan listede ise 2022 verilerini paylaşan ülkeler arasında GDP(Gayri safi yurt içi hasıla) rakamları baz alınmıştır. İşte 2022 yılında GDP’ye göre dünyanın en zengin 20 ülkesi...
Dünyanın en zengin ülkeleri bir çok kritere göre belirleniyor. Yayınlanan listede ise 2022 verilerini paylaşan ülkeler arasında GDP(Gayri safi yurt içi hasıla) rakamları baz alınmıştır. İşte 2022 yılında GDP'ye göre dünyanın en zengin 20 ülkesi...
20- İzlanda – 48 bin 70 dolar
19- Almanya – 48 bin 189 dolar
18- Avustralya – 48 bin 806 dolar
17- İsveç – 49 bin 678 dolar
16- Bahreyn – 50 bin 302 dolar
15- Hollanda – 50 bin 846 dolar
14- Suudi Arabistan – 54 bin 78 dolar
13- Amerika Birleşik Devletleri – 57 bin 293 dolar
12- Japonya – 58 bin 94 dolar dolar
11- İsviçre – 59 bin 375 dolar
10- San Marino – 64 bin 443 dolar
9- Birleşik Arap Emirlikleri – 67 bin 696 dolar
8- Norveç – 69 bin 296 dolar
7- İrlanda – 69 bin 374 dolar
6- Kuveyt – 71 bin 263 dolar
5- Brunei – 79 bin 710 dolar
4- Singapur – 87 bin 82 dolar
3- Makao – 96 bin 147 dolar
2- Lüksemburg – 101 bin 936 dolar
1- Katar – 129 bin 726 dolar
Türkiye'de ise IMF Mart 2022 verilerine göre kişi başına düşen gelir 9 bin 864 dolar.