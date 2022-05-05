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Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu!

Dünyanın en zengin ülkeleri bir çok kritere göre belirleniyor. Yayınlanan listede ise 2022 verilerini paylaşan ülkeler arasında GDP(Gayri safi yurt içi hasıla) rakamları baz alınmıştır. İşte 2022 yılında GDP’ye göre dünyanın en zengin 20 ülkesi...

Ekleme: 5.05.2022 - 19:16 Güncelleme: 5.05.2022 - 19:21 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu!
Dünyanın en zengin ülkeleri bir çok kritere göre belirleniyor. Yayınlanan listede ise 2022 verilerini paylaşan ülkeler arasında GDP(Gayri safi yurt içi hasıla) rakamları baz alınmıştır. İşte 2022 yılında GDP'ye göre dünyanın en zengin 20 ülkesi...

20- İzlanda – 48 bin 70 dolar

19- Almanya – 48 bin 189 dolar

18- Avustralya – 48 bin 806 dolar

17- İsveç – 49 bin 678 dolar

16- Bahreyn – 50 bin 302 dolar

15- Hollanda – 50 bin 846 dolar

14- Suudi Arabistan – 54 bin 78 dolar

13- Amerika Birleşik Devletleri – 57 bin 293 dolar

12- Japonya – 58 bin 94 dolar dolar

11- İsviçre – 59 bin 375 dolar

10- San Marino – 64 bin 443 dolar

9- Birleşik Arap Emirlikleri – 67 bin 696 dolar

8- Norveç – 69 bin 296 dolar

7- İrlanda – 69 bin 374 dolar

6- Kuveyt – 71 bin 263 dolar

5- Brunei – 79 bin 710 dolar

4- Singapur – 87 bin 82 dolar

3- Makao – 96 bin 147 dolar

2- Lüksemburg – 101 bin 936 dolar

1- Katar – 129 bin 726 dolar

Türkiye'de ise IMF Mart 2022 verilerine göre kişi başına düşen gelir 9 bin 864 dolar.
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