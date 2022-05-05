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Çin, JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı

Çin, yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 8 adet JILIN-1 uydusunu uzaya gönderdi.

Ekleme: 5.05.2022 - 19:22 Güncelleme: 5.05.2022 - 19:25 / Editör: Ozge Selin
Çin, JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı
Xinhua ajansının haberine göre, bir Jilin-1 Kuanfu 01C ile 7 adet Jilin-1 Gaofen 03D uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna ulaştığı bildirildi. Fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 418'inci başarılı uzay görevi oldu.

Uyduların arazi takibi, kent planlama ve afet izleme amaçlarına yönelik uzaktan algılama hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.

Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.

ÇİN İFŞA ETMİŞTİ

Çinli uydu şirketi Chang Guang, ABD'nin Neveda eyaletinde bulunan Nellis Havaüssü'nün uzaydan çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Yayınlanan fotoğrafların Çin'in ilk ticari uydusu Jilin-1 tarafından çekildiği belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olan Nellis Havaüssü'nün fotoğraflarında F-15, F-16 ve A-10 savaş uçaklarının üste olduğu net bir şekilde görülüyor.

ABD'NİN EN GİZEMLİ HAVA ÜSLERİNDEN

Çinli şirketin yayınladığı fotoğrafları ilginç kılan etken ise Nellis Havaüssü'nün ABD'ye ait en gizemli üslerden birisi olması. 4600 hektarlık alana kurulu olan üs askeri okulların yanı sıra, Hava Kuvvetleri'nin en ileri savaş uçaklarının toplanma merkezlerinden biri olarak biliniyor.

UFO ARAŞTIRMALARININ BURADA YAPILDIĞI SÖYLENİYOR

Habertürk'ün aktardığına göre, bunun yanı sıra üsse ait olan 51. Bölge'de, düşman uçak ve silahlarının incelemek için tesisler bulunduğu ve dünya dışı canlılar ile UFO'larla ilgili araştırmaların bu tesiste yapıldığı iddia ediliyor.

ABD'DEN KONU İLE ALAKALI BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

ABD için son derece önemli ve geçmişte birçok komplo teorisine konu olan üssün uydu fotoğraflarının Çin tarafından yayınlanması birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından "bir istihbarat mesajı" olarak yorumlanırken, ABD'den henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
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