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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan LGBT hakkında skandal talimat! Gençlik Kolları bünyesinde komisyon

Dünya sapkınlığa karşı savaş açarken Türk değerlerine uymadığı halde CHP tarafından alenen LGBT savunuculuğuna devam ediyor. Buna son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun komisyon talimatı eklendi. Kılıçdaroğlu, Gençlik Kolları bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu kurulmasını istedi. Bilindiği üzere LGBT savunuculuğu nedeniyle Kılıçdaroğlu, fahri üye ilan edilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan LGBT hakkında skandal talimat! Gençlik Kolları bünyesinde komisyon
Ekleme: 5.05.2022 - 15:09 Güncelleme: 5.05.2022 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan LGBT hakkında skandal talimat! Gençlik Kolları bünyesinde komisyon
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Gençlik Kolları bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu kuruldu. Ana muhalefet partisinin bu adımı LGBT'liler tarafından memnunlukla karşılandı.

2019'DA İBB'DE KURULMAK İSTENMİŞTİ
Söz konusu komisyon CHP'li İBB'de 2019 yılında kurulmak istenmiş, AK Parti ve MHP tarafından reddedilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan LGBT hakkında skandal talimat! Gençlik Kolları bünyesinde komisyon

CHP'NİN SİCİLİ KİRLİ! BU İLK VUKUATLARI DEĞİL
Kılıçdaroğlu'nun "cinsel yönelim" vaadi öncesinde de CHP'li belediyeler LGBT konusunda tepkileri çekmişti. 2019 yılında CHP'li belediyeler, eşcinsellerin "Onur Haftası" adı altında düzenledikleri etkinlikleri kutlama yarışına girmişti. Aralarında İstanbul, Mersin, İzmir, Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu 33 belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında destek mesajları yayınlanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan LGBT hakkında skandal talimat! Gençlik Kolları bünyesinde komisyon

SAPKINLIKLARINA ÇOCUKLARI DA ALET ETTİLER
LGBT ile ilgili ilk vukuatı olmayan CHP'lilerin önceki yıllarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in LGBT dostu belediyecilik protokolünü imzalayarak destek vermişti.

Yine CHP'li Şişli ve Kadıköy Belediyesi'nin bünyesinde Kadıköy Kent Konseyi LGBT Meclisi ve Şişli LGBT Meclisi kurulmuştu. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olabileceklerini algısı oluşturulmuştu.

HEPSİ DESTEK VERİYOR
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, LGBT'ye destek vererek sosyal medya hesabından destek mesajı atmıştı. Tanrıkulu, 2020 yılı "Onur Haftası" ile ilgili şahsi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı. Yine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 2021 yılında LGBT onur haftasına destek amaçlı sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan LGBT hakkında skandal talimat! Gençlik Kolları bünyesinde komisyon
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