  • USD: 14,83 - 14,86
  • EURO: 15,71 - 15,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa’da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Bursa’da kahreden bir kaza yaşandı... Kamyon, yolcu otobüsüne çarptı. Korkunç kazada 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı açıklandı...

Ekleme: 5.05.2022 - 17:06 Güncelleme: 5.05.2022 - 17:51 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!Bursa terminalinden yolcu alan ve saat 16:00'da terminalden çıkarak Ankara otoyoluna çıkan yolcu otobüsü, seyir halinde olduğu sırada önündeki otomobilin fren yapması sonucu yavaşladı. Yavaşlayan otobüse, arkasından gelen hafriyat yüklü bir kamyon hızla çarptı.

Yolcu otobüsünün arka bölümü çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya döndü. Can pazarının yaşandığı kazada, ihbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Yapılan ilk belirlemelere göre, arka koltuklarda oturan bir yolcunun hayatını kaybettiği ve 6 yolcunun ise yaralandığı tespit edildi.

Yaralı yolcular çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya neden olan hafriyat kamyonunun sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Bursa’da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Otobüsün arka kısmında bulunan yolcu Emirhan Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, Sinan E. Nihat E. Yakup T. Melike K. Mahmud K. ve kamyon sürücüsü Seyit Ali A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. .

Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması sürüyor
Bakan Soylu'dan sığınmacılar üzerinden yapılan provokasyona sert tepki: Bunları operasyon çocukları paylaşıyor
Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenleme bu ay Meclis'te!
ABD'li Senatör Robert Menendez: Beyaz Saray Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı!
Thodex tokatçılarından akılalmaz sözler: Asıl mağdur biziz!
Terör örgütü PKK Sincar’a nasıl yerleşti? Anlaşma sonrası yaşanan gerginlikler… İşte 5 maddede Sincar'da yaşananlar
Bir tarafta Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu diğer tarafta Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener! Kim kimi ezecek?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama! Otoyollarda hız limiti artıyor! Tarih belli oldu
HDP'li vekilden şehit çocuğu polise küstah sözler: Düşman! Ortalık karıştı, gözaltılar var...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan LGBT hakkında skandal talimat! Gençlik Kolları bünyesinde komisyon
Hrant Dink davasında flaş gelilme: Başvuru sonrası karar verildi
Başkan Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer NATO'da görüşecek! Dikkat çeken mesaj: Avrupa için en iyi şans İstanbul!
Başkan Erdoğan'dan ramazanda yoğun mesai! Tam 21 ülke lideriyle görüştü!
Türkiye ihracatta rekora doymuyor! Tüm zamanların rekoru kırıldı
HDP'liler evlat nöbetindeki ailelere saldırdı! 'Siz Kandil'in vekilisiniz'
Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!
İngiltere sandık başında! Yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı!
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek: Örgütle irtibatı onaylayan belge varsa sığınmaya kabul
İngiliz Financial Times CHP'deki adaylık savaşını yazdı: Kılıçdaroğlu can atıyor ama kazanma ihtimali en düşük aday!
Nisan ayı enflasyon rakamları geldi: TÜİK TÜFE verilerini paylaştı
Bir SD kart çökertti: Sekiz binden fazla FETÖ'cü deşifre!
Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı!

Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı!

Türkiye'nin kanını donduran vahşet! Asiye Atalay ölmeden önce bunları söylemiş!

Türkiye'nin kanını donduran vahşet! Asiye Atalay ölmeden önce bunları söylemiş!

Bill Gates'ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Görüşmem bir hataydı!

Bill Gates'ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Görüşmem bir hataydı!

Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!

Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!

Bitmek bilmiyor! DSÖ açıkladı! Omicron'un 2 yeni varyantı daha ortaya çıktı!

Bitmek bilmiyor! DSÖ açıkladı! Omicron'un 2 yeni varyantı daha ortaya çıktı!

İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...

İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...