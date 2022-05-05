Bursa’da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Bursa terminalinden yolcu alan ve saat 16:00'da terminalden çıkarak Ankara otoyoluna çıkan yolcu otobüsü, seyir halinde olduğu sırada önündeki otomobilin fren yapması sonucu yavaşladı. Yavaşlayan otobüse, arkasından gelen hafriyat yüklü bir kamyon hızla çarptı.Yolcu otobüsünün arka bölümü çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya döndü. Can pazarının yaşandığı kazada, ihbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.Yapılan ilk belirlemelere göre, arka koltuklarda oturan bir yolcunun hayatını kaybettiği ve 6 yolcunun ise yaralandığı tespit edildi.Yaralı yolcular çevredeki hastanelere sevk edildi.Kazaya neden olan hafriyat kamyonunun sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.KİMLİKLERİ BELLİ OLDUOtobüsün arka kısmında bulunan yolcu Emirhan Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, Sinan E. Nihat E. Yakup T. Melike K. Mahmud K. ve kamyon sürücüsü Seyit Ali A. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. .Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması sürüyor