Bir tarafta Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu diğer tarafta Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener! Kim kimi ezecek?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir tatili daha boş geçmedi. Her fırsatta İstanbul'u terk edip tatile giden İmamoğlu'nun bu kez rotası Karadeniz oldu. Ancak İmamoğlu'nun bu tatili öyle sıradan bir tatil değildi. Adeta cumhurbaşkanı adayı gibi otobüsle mitingler düzenledi, halkla bir araya geldi en dikkat çeken kısım ise yandaş gazetecileri de yanında götürmesi oldu.ÜMİT ÖZDAĞ'DAN SERT TEPKİEkrem İmamoğlu'nun bu seyahati CHP içinde rahatsızlık yaratmakla birlikte pek çok kesimin de tepkisini topladı. O isimlerden biri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Özdağ, İmamoğlu'nun otobüste gazetecilerle çekildiği fotoğrafı paylaşarak "Neden Mansur Yavaş? Çünkü Türkiye'nin 2. Bir Erdoğan'a ihtiyacı yok. Kumpas davalarının psikolojik harp elemanları İle yürüyenler Türkiye'yi politik cehennemden çıkaramaz. Diyarbakır'da ayrı İstanbul'da ayrı konuşan çatal dille ülkemiz krizi aşamaz. Şovmene değil,liyakate gerek var" ifadelerini kullandı.CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK MANSUR YAVAŞ'I AÇIKLAMIŞTIHatırlanacağı üzere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı açıklamıştı. Özdağ'ın bu çıkışı 6'lı masada da rahatsızlık yaratmıştı.ÖZDAĞ, İMAMOĞLU'NA VURDU BUNA KILIÇDAROĞLU SEVİNDİÜmit Özdağ ın bu çıkışına en çok sevinen ise hiç şüphesiz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kameralar karşısında üstü kapalı bir şekilde İmamoğlu'nu eleştiren ve belediye başkanlarının görevlerine devam etmesini her fırsatta vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi partisi içinde cumhurbaşkanlığı adaylığında en büyük rakibi hiç şüphesiz Ekrem İmamoğlu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ekrem İmamaoğlu'nu sert bir dille eleştirmesi de Kılıçdaroğlu'nun işine yaramış durumda.MANSUR YAVAŞ BUNU BEĞENDİHer fırsatta 'ben işimi yaparım' gibi görünen ama alttan alta cumhurbaşkanlığı adaylığını isteyen Mansur Yavaş da Ümit Özdağ'ın kendisi hakkında cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı çıkışın ardından İmamoğlu'na gösterilen bu tepkiye sevinmiş durumda.AKŞENER-İMAMOĞLU CEPHESİKemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na karşı yanına aldığı Ümit Özdağ'ın rakipleri ise Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu. Hatırlanacağı üzere İYİ Parti'nin FETÖ'cülere teslim edildiği iddialarının ardından istifa eden ve kendi partisini kuran Ümit Özdağ, Akşener'in karşısında yer almıştı.Meral Akşener ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek ve övgüler dizerek açıkça desteklediğini beliriyor.