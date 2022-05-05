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Bir SD kart çökertti: Sekiz binden fazla FETÖ'cü deşifre!

FETÖ’nün jandarma yapılanmasında “Marmara bölge imamı” olan Nihat Keskin’de ele geçirilen SD kart dalga dalga operasyon getirdi. Karttaki bilgilerle itirafçı olan 533 kişi 7 bin FETÖ’cüyü daha teşhis etti.

Bir SD kart çökertti: Sekiz binden fazla FETÖ'cü deşifre!
Ekleme: 5.05.2022 - 10:59 Güncelleme: 5.05.2022 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Bir SD kart çökertti: Sekiz binden fazla FETÖ'cü deşifre!
FETÖ'nün jandarma yapılanmasında sözde “Marmara bölge imamı” olan Nihat Keskin'de ele geçirilen SD karttan çıkan bilgiler, örgüte yönelik operasyonlara yeni bir boyut kazandırdı. Örgütün jandarma mahrem yapılanmasına 2020'den bu yana toplamda 18 dalga operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen bin 323 kişiden 948'i yakalandı. İtirafçı olan 533 örgüt mensubu, 7 bin 7 FETÖ'cüyü teşhis etti.

18 DALGA OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, bu tespit sonrası geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince yürütülen başarılı çalışmalarda, örgüte büyük darbe vuruldu. SD karttan çıkan bilgiler doğrultusunda jandarma yapılanmasına yönelik 18 dalga operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamdaki ilk operasyon 6 Kasım 2020'de gerçekleştirildi. Operasyon için tüm hazırlıklarını tamamlayan terör polisi, mahrem imam olduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı çıkartılan 90 kişiden 75'ini yakaladı. Emniyet'te sorguya alınan şüphelilerden 61'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek itirafçı oldu ve bin 900 FETÖ'cünün ismini verdi.

7 BİN KİŞİNİN İSMİNİ VERDİLER
Operasyon sayısı 18'e ulaşırken toplamda bin 323 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bu kişilerden 948'i yakalandı. Polis sorgusunda itirafçı olmak isteyen 533 şüpheli, örgüte dair bildiklerini anlattı. Bunun yanı sıra örgüt mensubu olduğunu bildikleri kişilerin isimlerini de vererek FETÖ'nün mahrem yapılanmasının çözülmesini hızlandırdılar. İtirafçı FETÖ'cüler, 7 bin 7 örgüt mensubunu teşhis etti. Polisin, teşhis edilen örgüt mensuplarına yönelik çalışması devam ediyor.
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Bir SD kart çökertti: Sekiz binden fazla FETÖ'cü deşifre!
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