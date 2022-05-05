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Bill Gates'ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Görüşmem bir hataydı!

Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, eşi Melinda Gates'le boşanma kararı alması dünya gündemine bomba gibi oturmuştu. Gates-Melinda boşanması ile ilgili birçok iddia atılırken en çarpıcı olanı ise pedofili Jeffrey Epstein'in evinde kaldığı söylentisiydi. Aylar sonra Bill Gates'ten konuyla ilgili şoke eden bir itiraf geldi.

Ekleme: 5.05.2022 - 15:16 Güncelleme: 5.05.2022 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
Bill Gates'ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Görüşmem bir hataydı!
BBC's Today programı için Mishal Husain'e geniş kapsamlı bir röportaj veren Bill Gates, kendisi hakkında yayılan komplo teorileri için 'delilik' dedi; toplum içindeyken kendisine bağırarak tepki gösterilmesinin ise 'korkunç' olduğunu söyledi.

Bill Gates dünyanın en zengin insanıydı. Şimdi listenin en tepesinde Elon Musk var. Ancak bu iki ultra zengin iş insanı pek iyi anlaşamıyor. Gates, röportajda kısa bir süre önce Twitter'ı satın alacağı açıklanan Elon Musk'ın kendisine yönelttiği eleştirilerle ilgili soruları da yanıtladı. Geçen hafta Elon Musk, Gates'i Tesla hisseleriyle 'kısa devre' yapmakla, yani bir şirketin değerinin düşeceği hesabı yaparak para kazanmaya çalışmakla suçladı.

Bill Gates'ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Görüşmem bir hataydı!

Musk, Twitter üzerinden de Gates'in bir fotoğrafının yer aldığı, 'Eğer ereksiyonunuzdan hızlıca kurtulmak istiyorsanız' mesajını içeren bir paylaşım yaptı. Gates ise bunlara 'Bana karşı nazik olması gerekmiyor' yanıtını veriyor. Musk, Gates'in elektrikli araç üreten Tesla'ya 'kısa devre' yapmasının çevreci girişimlerini hiçe saydığını savunuyor. Tesla hisseleri üzerinde bahis oynayıp oynamadığı özellikle sorulduğunda, Gates'in yanıtı, 'Bunun iklim değişikliğiyle hiç ilgisi yok.' oldu. Gates, Tesla'ya kısa devre yapmanın, çevresel anlamda olumsuz etkileri olacağına yönelik iddiaları ise reddediyor.

'Elektrikli araçların popülaritesi, bu tip araçların satışını artıracak. Yani elektrikli araçların benimsenmesiyle şirketlerin daimi olarak değer kazanması arasında bir fark var.'

Musk geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın almak için teklifte bulunmuş; şirketin yönetim kurulu da teklifi kabul etmişti.
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