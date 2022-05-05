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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer NATO'da görüşecek! Dikkat çeken mesaj: Avrupa için en iyi şans İstanbul!

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya'daki NATO zirvesinde yüz yüze görüşecek. Nehammer, görüşme öncesi yazılı bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Avusturya Başbakanı, İstanbul'da kurulan barış masasının Avrupa için hala en büyük şans olduğunu ifade etti.

Ekleme: 5.05.2022 - 13:35 Güncelleme: 5.05.2022 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelecek.

Başbakanlıktan Avusturya Haber Ajansına (APA) yapılan yazılı açıklamada, Nehammer'in haziran sonunda düzenlenecek zirve kapsamında Başkan Erdoğan'la görüşeceği bildirildi.

Açıklamada, Madrid'de düzenlenecek zirveye NATO üyesi olmayan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de davet edildiği, Nehammer'in de bu davet doğrultusunda İspanya'ya gideceği ifade edildi.

Açıklamada, geçen haftalarda iki lider arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkilerin ele alındığına işaret edilerek iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişme kaydettiği vurgulandı.

Başkan Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer NATO'da görüşecek! Dikkat çeken mesaj: Avrupa için en iyi şans İstanbul!

Açıklamaya ülke basınında yoğun ilgi
Ülke basınında geniş yer bulan açıklamada, Nehammer'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Başbakan Nehammer, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığım çok sayıda görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığım görüşme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığımız telefon görüşmeleri sonucunda, İstanbul sürecinin, Avrupa'da barış için en iyi şans olmaya devam ettiğine inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Başkan Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer NATO'da görüşecek! Dikkat çeken mesaj: Avrupa için en iyi şans İstanbul!

Üst düzey temaslar
İki ülke arasındaki ilişkiler son dönemde çeşitli seviyelerde gerçekleştirilen görüşmeler doğrultusunda ilerleme kaydetmişti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in Antalya Diplomasi Formuna katılması ve son olarak Nehammer'in 12 Nisan'da gerçekleştirdiği Rusya ziyareti öncesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmeleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerleme kaydetmesine katkı sağlamıştı.
Başkan Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer NATO'da görüşecek! Dikkat çeken mesaj: Avrupa için en iyi şans İstanbul!
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