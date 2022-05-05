Bakan Soylu'dan sığınmacılar üzerinden yapılan provokasyona sert tepki: Bunları operasyon çocukları paylaşıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada dolaşıma sokulan Sessiz İstila isimli kısa filme tepki gösterdi, ' Bu film bir edepsizliktir, yalandır. Sosyal medya üzerinden toplumu tahrik etmeye çalışan, direkt hükümeti hedef alan bir saldırıyla karşı karşıya. Saldırıyı yapanların yüzde 41.54 bot hesap, makine yani. Diğer isimli olup sahte hesaplar yüzde 58.46.' dedi. Soylu, Ümit Özdağ'a da sert çıktı, 'Soros taktiği yapıyor' ifadelerini kullandı.'2.5 YIL ÖNCE İDLİB'E GİTTİĞİMDE KENDİME GELEMEDİM'Dünya tarihinin önemli göçlerinden birini hep birlikte yaşıyoruz. Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Biz değiliz. Suriye iç savaşını biz başlatmadık. Ya Lübnan, ya Orta Asya... İnsanlar iç savaş varsa, yoksulluk varsa, eğer bir taraftan sağlığa, eğitime, suya, gıdaya erişemiyorsa bu insanlar ne yapacaklar? Nasıl bir hayat tanzim edecekler. Bunları Türkiye'nin hukuk sistemini hadsiz şekilde eleştiren ABD yaptı. Kimlerin kimlerin oeprasyon çocuğu olduğunu, elemanı olduğunu hepsini çözdük. Dışardan da uğraşılıyor ama içerden de büyük gayret sarfediliyor. 2023'te seçim var. Siyasi partilerin ne yapması lazım. Bu durumu dejenere etmeleri lazım. 2019'da dejenere ettiler, belediyelerin bir kısmını kazandılar. Peki Göç konusunda ne yaptılar? 2023 seçimleri geldi. AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı zora düşürecek bir pozitif katkı ortaya koymayacak, 'Göndereceğiz insanlar ölürse ölsün' diyecek. Hadi Halep'e gönder de göreyim. Şu anda da Esad diyor ki 'Gelsin'... Kim gidiyor? Herkes canından korkuyor. Şu anda orada demokratik kıyım var. Biz neredeyiz? Nereye gönderecekler, hadi göndersinler. İnsanlar neden çadırda dursun, insanlar neden gıda paketlerine ihtiyaç duysunlar. Bundan 2.5 yıl önce İdlib'e gittiğimde orada kendime gelemedim. Hala kendime gelemedim. Yetim çocukları var oturduğunuz masalarda. Babaları yok, kiminin annesi yok. O insanlar çadırda, yokluk içinde yaşıyor.AMANOSLAR'DA BİR TERÖRİST YA VAR YA YOK, ARIYORUZ ONU DA BULUCAĞIZTürkiye içerisinde etrafındaki coğrafyada Türkiye'ye gelebilecek müsafirlerimize karşı algı oluşturup Türkiye'de bize saldırıyorlar ve turizmin önünü bir şeilde kesmek isteyenlere karşı bir anlayışı serbest bırakmamızı istiyorlar. Birincisi seçim, ikincisi üretim ekonomisi, üçüncüsü Ortadoğu'dan gelebilecek turistti, dördüncüsü ise güvenli bölgeler. Zeytin Dalı Harekat bölgesi, Fırat Kalkanı Harekat bölgesi, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi, bölgede 8 bin kilometre karelik alanda şu anda güvenli alan oluşturmuşluğumuz sözkonusu. Afrin'den çıkmamızı Kılıçdaroğlu istiyor. Çıkalım Afrin'den. Hataylılara, Anteplilere buradan söylüyorum, Osmaniye ve Kilislilere, Adıyamanlılara söylüyorum. Buradaki dağların adı Amanos Dağları'dır. Bir terörist ya var ya yok, arıyoruz onu da bulucağız. Geçen gün 2 kişiyi götürdük, kimseye bir şey söylemedik, açıklamadık. 2023 seçimini kırmızı Boğa görmüş gibi saldıranlara söylüyorum, güvenli bölge ile Türkiye ve buradan başka ülkelere geçebilecek kaçak göçmenlere yönelik orada kendilerine ait korunma bölgesi olarak değerlendiriyor Türkiye. Afrin'i bırakalım, Amanoslar'da nelerin olacağını hep birlikte seyredelim.BU İNSANLAR ÇİFTETELLİ OYNAMAYA GELMİYORBu insanlar buraya çiftetelli oynamaya gelmiyor. Bu insanlar oradan kaçmışlar. Biz bunlarla aynı milletin insanlarıydık. 711 kişinin denizde cesedini almışız. Bu insanlar nereye gitmek istiyor? Avrupa'ya gitmek istiyor. Savaştan, yoksulluktan ve öldürülmekten kaçıyor.BİR MİLYON İNSAN GİDİNCE İSYAN EDECEKLERFabrikanda Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yaptırma. Sonra ayak ayak üstüne at, 'Ne olacak bu Suriyelilerin hali' de. Bir milyon insan gidecek. Kim isyan edecek biliyor musun? O iş sahipleri.SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞA SIRTIMIZI DÖNEMEZDİKBiz Suriye'deki iç savaşa sırtımızı dönemezdik. 2011'den beri Türkiye bir göç politikası oluşturdu.BÖYLE BİR RAKAM YOKBu dezenformasyonlardan bıktık. İstanbul'da toplam şu anda 500 bin kayıtlı Suriyeli var. İstanbul'da diğer rakam ikametli ve yabancı, yani bunda öğrenciler de var, yabancı firmalarda çalışanlar da var. Bunda mülteci olarak uluslararası korumada gelenler var. Böyle bir rakam yok. Valiliğin açıklamasında ikametliler de var. Özbekistanlı, Ukraynalı da, Alman da İrlandalı da var.TÜRKİYE'DE 3 MİLYON 760 BİNİN ÜZERİNDE SURİYELİ KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLİkamet izniyle kalan yabancılar 1 milyon 417 bin. Uluslararası korumada 320 bin kişi var. Bunun 4 milyon 100 bini mülteci diyebileceğimiz yabancı var. Türkiye'de 3 milyon 760 binin üzerinde Suriyeli kesinlikle söz konusu değildir. 122 bin kişiyi pasife aldık, 2 yıldır pasifte. Onlara Türkiye'nin hiçbir yerinde rastlamadık. Biz son 5 yılda 323 bin kişiyi kendi ülkelerine deport ettik. Kaçak Türkiye'ye girmiş, bir kısmı sınırlardan giriyor ama Almanya'ya da Sırbistan'a da giriyor. Gönüllü geri gönderme 500 bin Suriye'ye gönderdik. 641 bin 487 kişi de denizlerden ve karadan Avrupa'ya geçti. Bunlar tespit ettiklerimiz, edemediklerimiz de var. Son 5 yılda 1.5 milyon kişi Türkiye'den ayrıldı.İNSANLIKLA ALAKASI YOKBizim şu anda 80'nin üzerinde eğitim verdiğimiz dairemiz var; Siber Suçlarla Mücadele Dairesi... Bu film bir edepsizliktir, yalandır. Sosyal medya üzerinden toplumu tahrik etmeye çalışan, direkt hükümeti hedef alan bir saldırıyla karşı karşıya. Saldırıyı yapanların yüzde 41.54 bot hesap, makine yani. Diğer isimli olup sahte hesaplar yüzde 58.46. Bir kamuoyu oluşturup bot hesaplarla bunu sağlamak. İstiklal Caddesi'nde kıyamet kopuyor yılbaşı görüntüsü... Bizim vatandaşımız.Sessiz İstila diye bir film. Bu filmle birlikte Suriyeliler Türkiye'yi istila edecek ve biz yaşamayacak hale geleceğiz algısını ortaya koymaya çalışıyor. Bunların insanlıkla falan alakası yok. Hayvandan aşağı deniyor, bunlar böyle tipler. Bizim dışımızda 4 milyon 100 bin sığınmacı var. Burada meseleleri yalan üzerinden değerlendirip insanları birbirine kırdırmaya yönelik hayvandan aşağı pozisyon alınmaz ki. Ada vapuru görüntüsü, Ada vapurunda Afgan istilası diye lanse etmişler. İnsanlık sıfatından çıkmış olanlarla karşı karşıyayız. Lübnan'da çekilen görüntülerin Türkiye diye servis edilmesi...HEPSİ BİR MERKEZDEN YÖNETİLİYORBöyle yüzlerce operasyon çocuklarının paylaşımı var. Sosyal medya üzerinden bunu sağlarsak Türkiye'yi karıştırırız gibi bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu dünyanın öteki dünyası da var. Allah muhafaza biz de bu işlerle karşı karşıya kalabiliriz. Hepsi bir merkezden yönetiliyor. Batı eksenli AB, Amerika eksenine bakabilirsiniz. Büyükelçilikler içindeki operasyon çocuklarına bakabilirsiniz.AB, TÜRKİYE'NİN GÖÇMEN DEPOSU OLMASINI İSTİYORAvrupa Birliği, Türkiye'nin göçmen deposu olmasını istiyor. Bizim yaptığımız insanilik yetmiyor, tam tersini istiyorlar. Sessiz İstila filmini adam kendisi fonladığını söylüyor. Bu yargının işi. Yargı diyecek ki sen fonladıysan bu filmi bu para nereden geldi. Ruşen Çakır gibi sen de ABD'den Türkiye'yi karıştıracak vakıflardan mı para aldın?6'LI MASAYA: REZİL RÜSVA OLACAKLARÖnümüzdeki günlerde söyleyeceğim. Rezil rüsva olacaklar. O büyükelçiyi de, ona gideni de, neler konuştuklarını da, öncesinde de neler konuşulduğunu açıklayacağım. Bu ülke bedava bir ülke değil. Belki Kılıçdaroğlu çıkar söyler, şu arkadaşımı gönderdim. Ama bunlarda böyle bir hassasiyet yok. Onlar İngiltere Büyükelçisi ile kalkan yerler. Burası birilerinin peşkeş çekeceği ülke değil. Onlar eski Türkiye."İSTANBUL'U SIĞINMACILARA KAPATTIK"İstanbul'a sığınmacı almıyoruz. İstanbul sığınmacılara kapalı şu an. İstanbul'da sığınmacı diye bir şey sözkonusu değil. İstanbul'da yabancı öğretmen, mühendis, mütercim çalışmasını istemiyorlarsa... Biz İstanbul'da sığınmacı alımını çoktan kapattık. Fatih ve Esenyurt'ta ikamet alamazlar. Biz politikadan sonuç alıyoruz."2 MİLYON ÜZERİNDE GİRİŞİ ENGELLEDİK"2 milyonun üzerinde insanın girişini engelledik. Sosyal medya ve bot hesaplarla bu iş olmuyor. Türkiye'nin ve bu milletin hakkını yiyorlar. Sınır duvarları mayınlar bölgesindeydi. Biz buraları temizledikten sonra bu duvarları yaptık ve yapılmaya devam ediyor. Sınırda önlemleri arttırdık.