Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıkladı. Bakan Koca "Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" diye ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıkladı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın' ifadelerine yer verdi.Koca ayrıca 'Nöbetçi eczacı ve eczacı yardımcısı arkadaşlarım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz günler için minnettarız. Bayramınızı kutlarım. Dün gece, nöbette olan arkadaşlardan eczane kokulu 'Biz unutulduk' sitemi aldım. Bir daha unutmam.' diye ekledi.