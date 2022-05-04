  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıkladı. Bakan Koca "Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" diye ekledi.

Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'
Ekleme: 4.05.2022 - 23:53 Güncelleme: 5.05.2022 - 00:07 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıkladı.

KOCA: SONUÇ ÇOK YAKIN
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın' ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'

Koca ayrıca 'Nöbetçi eczacı ve eczacı yardımcısı arkadaşlarım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz günler için minnettarız. Bayramınızı kutlarım. Dün gece, nöbette olan arkadaşlardan eczane kokulu 'Biz unutulduk' sitemi aldım. Bir daha unutmam.' diye ekledi.
Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'
Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme!
Emine Erdoğan'a, Kırım Türkü çocuklardan teşekkür mesajı: 'Türk milletinin desteğini unutmayacağız'
Rus ordusu tarafından vurulmuştu! Dünyanın konuştuğu fabrikaya ait saldırı görüntüleri ortaya çıktı |Rusya Ukrayna savaşı son durum
Fed faiz kararı BELLİ OLDU! Mayıs 2022 Fed kararı açıklaması sonrası piyasalar ne tepki verdi? Fed toplantısı ve Jerome Powell ile para yön bulacak
ABD'den yeni Rusya hamlesi! İstihbarat servisi CIA, VPN kullanın diyerek duyurdu: Ülkesini ispiyonlayacak kişi aranıyor
Ermenistan'da tansiyon yükseliyor! İstihbarat servisi duyurdu: Binayı ele geçirmeye çalışacaklar
Valilik'ten İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi 27 milyonu çöpe attı! Şentepe teleferiği yeniden bozuldu
Rusya'dan gerilimi tırmandıracak açıklama! Bu kez hedefte NATO var
CHP'li belediyeler yarışta! İzmir'de toplu taşımaya zam
Esra Elönü sözde hayvanseverler tepki gösterdi! 'İnsansavarak hayvansever olamazsınız'
Putin ile görüştükten sonra harekete geçtiler: Bir ülke daha savaşa hazırlık yapıyor
CHP'li İBB tarihi çınarların katliamına kılıf uydurmak için yüz binlerce lira harcadı
Joe Biden, Ukrayna'daki Bayraktar hikayelerine göz dikti
Kan donduran intikam: Cesetleri 'Z' şeklinde dizdiler
Fed faiz kararı belli oluyor! Mayıs 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile paraya yön verecek
AB Komisyonu'ndan flaş petrol kararı! Rusya'ya yeni yaptırım yolda
ABD istihbaratı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 24 terörist etkisiz
İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Üsküdar sahilinde inanılmaz olay!

İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Üsküdar sahilinde inanılmaz olay!

Avrupa Parlamentosu'ndan tek tip şarj girişine yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu'ndan tek tip şarj girişine yeşil ışık

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, İzmir, Adana...

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, İzmir, Adana...

Sultan Irmak başından tek kurşunla öldürüldü! O evde kimler vardı?

Sultan Irmak başından tek kurşunla öldürüldü! O evde kimler vardı?

4 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Vakalarda düşüş sürüyor

4 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Vakalarda düşüş sürüyor

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü