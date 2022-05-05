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Bakan Çavuşoğlu: Kayıp Türk kaptan bulundu, durumu iyi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Haberler çıkınca Cakarta Büyükelçiliği'ne haber verdik. Kayıp Türk kaptan bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra geri dönecek" dedi.

Ekleme: 5.05.2022 - 15:20 Güncelleme: 5.05.2022 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu: Kayıp Türk kaptan bulundu, durumu iyiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

AP'DEN FRONTEX HARCAMALARINA RET
Bu bütçenin bir kısmı göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı.

KAYIP TÜRK KAPTAN BULUNDU
Haberler çıkınca Cakarta Büyükelçiliği'ne haber verdik. Kayıp Türk kaptan bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra geri dönecek. Gerekli tedavileri gördü, şimdi göç idaresinde. 66 saat suda kaldı. Ama sağlık durumu şu an gayet iyi.

Bakan Çavuşoğlu: Kayıp Türk kaptan bulundu, durumu iyi

KAPTAN NASIL BULUNDU?
Dünyanın birçok ülkesinde gemilerde birinci kaptan olarak görev yapan 40 yaşındaki Erhan Seçkal, 17 yıldır İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketi'nde çalışıyordu. Seçkal, şirkete ait 290 metrelik 'Quorn' isimli yük gemisi ile Ocak ayında sefere çıktı.

Bakan Çavuşoğlu: Kayıp Türk kaptan bulundu, durumu iyi

GEMİDE BULUNAMAYINCA SEFER DURDURULDU
Liberya bayraklı gemi, 29 Nisan'da Avusturalya'dan Vietnam'a gitmek üzere açıldı. 27 Mayıs tarihinde tamamlanacak olan sefer, 2 Mayıs'ta Erhan Seçkal'ın gemide bulunamaması üzerine durduruldu. Gemi çalışanları ilk olarak Seçkal'ın kamarasına baktı. Ancak Seçkal, ne kamarasında ne de geminin ortak kullanım alanlarında bulunamadı. Seçkal'ın Bali'nin kuzeyinde denize düştüğü tahmin edilirken İstanbul'daki ailesi için endişeli bekleyiş başladı.Kaptan Seçkal'ın düştüğü belirtilen bölgede çalışmalar başladı.

Bakan Çavuşoğlu: Kayıp Türk kaptan bulundu, durumu iyi

AİLE YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU
Endişe içinde bekleyen Eşi Züleyha Seçkal, 'Yaklaşık 4 yıl önce evlendik. Eşim Uzakyol Gemi Kaptanı olarak görev yapıyordu. Zodiac Maritime şirketinde 17 yıldır çalışıyordu. Bu seferi Ocak ayında başladı, 27 Mayıs'ta bitecekti. 29 Nisan'da Avusturalya'dan Vietnam'a yol almak üzere kalkış yaptılar. En son 2 Mayıs saat 02.53'te bana mesaj yoluyla 'Günaydın' yazdı. Aramızda hiçbir sorun yoktu, ailevi problemlerimiz de yoktu. Ertesi gün gemide ve denizde olmadığı şeklinde bilgi geldi. Kaybolduğunu tahmin ettikleri bölge Endonezya'nın Cava Adaları tarafı. En son deniz aramalarının devam ettiği söylendi' dedi.

'2 TANE ÇOCUĞUMUZ VAR, 3 GÜNDÜR YAŞAMIYORUM'
Seçkal, 'Gemi Liberya bayraklı bir gemi. Gemideki tek Türk benim eşim. Diğerleri farklı milletten insanlar. Belki düşmanlık besleyip itmişlerdir hiçbir şey bilgi alamıyoruz kamera görüntüsü de yok. Lütfen vatandaşınıza sahip çıkın. Ailesine kavuşması için ne gerekiyorsa yapın. Belki yaşıyordur, Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan yardım istiyorum. 2 tane çocuğumuz var, 3 gündür ben yaşamıyorum. İki çocuğum da çok küçük yaşta. Allah'tan tek dileğim bulunması. Biz buradan daha fazla çağrı da bulunursak hızlı sonuç alacağımızı düşünüyorum' diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu: Kayıp Türk kaptan bulundu, durumu iyi

GÜNLER SONRA MÜJDELİ HABER
Ailenin endişeli bekleyişi sürerken sevindirici haber geldi. Denizcilik Genel Müdürlüğü kaptanın denizde balıkçılar tarafından bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, 'Ramazan Bayramı günlerinde denizde mucize kurtuluş. Liberya bayraklı QUORN isimli geminin kaptanı Erhan Seçkal'ın 02.05.2022 tarihinde Bali Adası'nın yaklaşık 30 mil kuzeyinde seyir halinde iken öğlen sularında gemide bulunmadığı fark edilmiştir. Endonezya RCC ve gemi tarafından yapılan arama faaliyetleri sonuçsuz kalırken, balıkçılar tarafından iki buçuk gün sonra denizde bulunan ve hastaneye kaldırılan Seçkal'ın durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir' denildi.
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