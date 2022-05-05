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Amerikalı Defense News'ten dikkat çeken haber! ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık

Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli savunma yayın organlarından Defense News, dikkat çeken bir haber paylaştı. ABD Kongresinde daha önce Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konusunda çaba gösteren birçok Kongre üyesinin, Ukrayna savaşı sürecindeki rolünün ardından Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Amerikalı Defense News'ten dikkat çeken haber! ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık
Ekleme: 5.05.2022 - 22:31 Güncelleme: 5.05.2022 - 22:37 / Editör: Ozge Selin
Amerikalı Defense News'ten dikkat çeken haber! ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık
ABD'de savunma alanındaki önemli yayın organlarından 'Defense News'te yer alan habere göre, Türkiye'nin özellikle Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 insansız hava araçları ve Rusya ile yürüttüğü diplomasi ile izlediği yol, ABD Kongresi'nde olumlu bir imaj yarattı.

Türkiye'nin son dönemde oynadığı bu rolün, Ankara'ya olası F-16 satışında Kongredeki muhtemel itirazları azalttığı vurgulanan haberde, Kongredeki etkili isimlerin görüşlerine de yer verildi.

Biden yönetiminin, Türkiye'ye F-16 satışının NATO ve ABD'nin güvenlik çıkarlarına hizmet edeceği yönünde görüş bildirdiğine işaret eden Kongre üyeleri, F-16 satışının Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesinde de etkili olabileceğini aktardı.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, 'Rusya'ya karşı bizimle çalışan Türkiye ve diğer ülkelerle konuşmaya ve birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Türkiye, doğru yönde bazı eylemlerde bulundu. Bazı şeyler bizi arada rahatsız etse de Türkiye ile çalışmamız gereken alanlar var.' ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE, MUTEBER ARGÜMANLAR SUNDU'

Öte yandan Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması için yoğun çaba harcayan birçok Kongre üyesi de Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmayacağının sinyalini verdi.

Senato Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Jim Risch, '(Türkiye'ye F-16 satışı) Bu konuda birçok tarafla konuştum. Türkiye, F-16'lara neden ihtiyaç duyduğu konusunda muteber argümanlar sundu. Bu konuda olumlu yana kaydım ancak tamamen de olumlu değilim.' yorumunu yaptı.

Risch, F-16 satışının, Türkiye'ye F-35 verilmesinden daha farklı bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

'TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ YENİDEN KURMAK İÇİN BİR YOL BULMALIYIZ'

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith ise, 'Türkiye ile ilişkilere ihtiyacımız var, bu ilişkileri yeniden kurmak için bir yol bulmalıyız.' mesajını verdi.

Biden'ın Türkiye ile ilişkileri dengede tutmak için çalıştığını kaydeden Smith, 'Bu dengeyi kurmak zor olabilir çünkü S-400 mevzusu ilişkilerimizi karmaşık bir hale getirdi, öte yandan bu ilişkiden vazgeçemeyiz.' dedi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Mike McCaul'un ofisinden konuya ilişkin Defense News'e yapılan açıklamada ise, 'Kendi topraklarını savunan Ukrayna'ya destek konusunda Türkiye'nin NATO müttefikleri ile yan yana durmaya devam etmesini bekliyoruz.' ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'daki savaşın henüz bitmediğine işaret edilen açıklamada, 'Biden yönetiminin bu satış için Kongre'nin yetkisine başvurmasını bekliyoruz. Türkiye hala Ukrayna'daki çatışmada yapıcı bir rol oynuyor.' görüşü paylaşıldı.
Amerikalı Defense News'ten dikkat çeken haber! ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık
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