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Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek: Örgütle irtibatı onaylayan belge varsa sığınmaya kabul

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’cülerin toplanma merkezi haline gelen Almanya sığınma isteyenlere “Gerçek FETÖ’cü olmalarını” şart koşuyor. Bunun için soruşturma geçirdiklerine ya da arandıklarına dair resmi belge getirmelerini talep ediyor. FETÖ’cüler bu nedenle UYAP’a sızarak belge çalma telaşına düştü.

Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek: Örgütle irtibatı onaylayan belge varsa sığınmaya kabul
Ekleme: 5.05.2022 - 11:04 Güncelleme: 5.05.2022 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek: Örgütle irtibatı onaylayan belge varsa sığınmaya kabul
15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’cülerin toplanma merkezi haline gelen Almanya sığınma talep edenlerden “Gerçek FETÖ’cü olmalarını” şart koşuyor. Bunun için soruşturma geçirdiklerine ya da arandıklarına dair resmi belge getirmelerini talep ediyor. Almanya’ya kaçan örgüt üyelerinin oturum izni almak için başvurdukları yöntemleri istihbarat birimleri deşifre etti. Çeşitli yollarla Almanya’ya kaçan FETÖ’cü teröristlerin, oturum izni alabilmek için FETÖ ile ilişkili olduklarını kanıtlamalarının gerektiği ve bu kapsamda “arandıklarına” ya da “yargılandıklarına” dair UYAP belgelerine ihtiyaç duydukları belirlendi.

UYAP’TAN BELGE ÇALIYOR
Daha önce FETÖ’cüleri maaşa bağladığı itirafçı ifadeleriyle ortaya çıkan Almanya, FETÖ’cü teröristlere oturum izni vermek için UYAP belgesi istiyor. Berlin yönetimi, sığınma talebinde bulunan bazı FETÖ’cülerin geçmişte sahte evraklar kullandıklarını tespit edince, sığınma talebinde bulunanlardan örgüt iltisaklarını gösteren onaylı ve asıl belge istedi. Bunun üzerine örgüt kamudaki kriptoları harekete geçirdi. FETÖ’cülerin ihtiyaç duydukları UYAP belgelerini, illegal yollardan deşifre olmamış kripto FETÖ’cüler vasıtasıyla elde ettiği istihbarat raporlarına yansıdı.

FİRAR ONAYI DA LAZIM
Raporda FETÖ’cülerin yurt dışına firar edebilmeleri için örgütün sözde yöneticilerinden onay aldığının da altı çizildi. Örgüt tarafından yurt dışına çıkış sıralaması yapıldığı ve firar edecek FETÖ’cülerin “İsim soy isim, Signal kullanıcı numarası, yaş, adli durum ve il” gibi bilgilerin kayıt altına alındığı belirlendi. FETÖ’nün yurt dışına firarlardan sorumlu insan kaçakçıları ile irtibatlı sözde yöneticilerinin bulunduğu ve illegal çıkışları “aşağı” ve “yukarı” olarak ayırdıkları iki bölgeden yaptıkları tespit edildi.

AŞAĞI EGE, YUKARI MERİÇ
“Aşağı” adı verilen bölgenin Ege Denizi olduğu, lüks tekne ve yatlarla firar edildiği, “yukarı” denilen bölgenin ise Meriç Nehri olduğu belirlendi. Ayrıca örgütün, güncel öğrenci yapılanması içindeki öğrencileri de yurt dışına göndermeye çalıştığı, bu öğrencilerin gittikleri bölgelere kalıcı olarak yerleştikleri ortaya çıktı. FETÖ'cü öğrencilerin, daha sonra bulundukları bölgelere firar edecek FETÖ’cülere yardımcı olmak için görevlendirildiği de raporlara yansıdı...
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Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek: Örgütle irtibatı onaylayan belge varsa sığınmaya kabul
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