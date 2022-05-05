Almanya'da kıtlık krizi kapıya dayandı: Fiyatlar uçtu marketlerde raflar boş kaldı

Pandemi ve savaşın etkisiyle rekor enflasyonla boğuşan Avrupa ülkeleri bir yandan da gıda krizi ile karşı karşıya.Hollanda, İtalya, Fransa ve İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyelerine kadar çıkarken Avrupa`nın en büyük ekonomisi Almanya`da ise kıtlık krizi kapıya dayandı.MARKETLERDE 600'DEN FAZLA ÜRÜN YOKPandemi ve savaşın etkisiyle gıda fiyatları astronomik rakamlara çıkarken market rafları ise boş kaldı. Kimi ürünlerde fiyat artışlarının yüzde 300'ün üzerine çıktığı kaydedilirken, marketlerde 600'den fazla ürünün ise bulunurluğunda sıkıntı yaşandığına dikkat çekiliyor.1 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI 80 TLÜlkede un, makarna, deterjan, temizlik ürünleri, kağıt mendil, peçete gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları tırmanışa geçerken, sadece bir litre ayçiçek yağının fiyatı 5 euroya yani yaklaşık 80 TL`ye yükseldi.Ukrayna ve Rusya'dan ithal edilmeyen kolza yağı ve konserve çeşitlerinin fiyatı da hızla artışa geçmiş durumda.ALIMLARA SINIR GETİRDİLERAlmanya'nın yanı sıra benzer sorunlarla boğuşan İtalya, Fransa, Danimarka ve İspanya'da da ayçiçek yağı, pirinç, un ve margarin gibi bazı ürünlerin marketlerden alımına üç pakete kadar çıkan değişik oranlarda sınırlama getirildi.FİYATLARDAKİ ARTIŞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYORAlmanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre, Almanya'da 7-13 Mart 2022'de yemeklik yağ satış rakamları, 6 ay öncesi olan Eylül 2021'deki ortalamasına göre yüzde 123, un satışları da yüzde 206 arttı.Almanya'da Kovid-19 salgınının başlangıcında makarna, un, tuvalet kağıdı, dezenfektan ve sabun gibi ürünlere talep artmıştı. Söz konusu dönemde bu malların satış hacmindeki dalgalanmalar yaklaşık 10 hafta sürmüştü.Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından martta yayımlanan bir ankete göre, Almanya'da gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketler, gelecek 3 ayda fiyat artışları planlıyor.ENFLASYON SON 41 YILIN ZİRVESİNDEFederal İstatistik Dairesi'nin bugün açıkladığı verilere göre Almanya'da Nisan ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 7,4'e yükseldi. Mart ayında ülkedeki enflasyon oranı yüzde 7,3 olarak ölçülmüştü. Ukrayna'daki savaş ve artan enerji fiyatlarının tetiklediğienflasyon, dönemin Batı Almanyasında 1981 sonbaharından bu yana kaydedilen en yüksek oran.İNGİLTERE'DE YEMEKLİK YAĞ SATIŞLARINA SINIRLAMAİngiltere'deki tedarik zincirinin Ukrayna savaşından olumsuz etkilenmesi nedeniyle, İngiltere'deki bazı süpermarketler her müşterinin alabileceği yemeklik yağ için sınırlamalar belirledi.Market zinciri Tesco, müşteri başına üç adet, Waitrose ve Morrisons ise iki adet yağ ürünüyle satışlara sınırlama getirdi.