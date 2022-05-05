Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi

Pandemi döneminde ve sonrasında ekonomide ortaya koyduğu büyüme performansıyla Avrupa ülkelerini geride bırakan Türkiye'ye Alman Handelsblatt gazetesi övgüler yağdırdı.Gazete, başta Almanya olmak üzere dünyanın en büyük ekonomilerinde ciddi bir krizler yaşanmasına rağmen Türk ekonomisindeki büyümeyi, "Türk ekonomi mucizesi" olarak nitelendirdi. Ülkenin en ünlü ekonomi gazetesi Handelsblatt yaptığı haberde, ülkelerin ekonomik baskı altında bulunduğu bir ortamda Türkiye'deki şirketlerin rekor kârlar elde ettiğine dikkat çekti.Gazete haberinde, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonun yükseldiğini belirtilirken, "Dünya genelinde devletler baskı altında. Lira değer kaybetti. Buna rağmen şirketler rekor kârlar elde ediyor. Bu nasıl olabilir?" değerlendirmesi yapıldı.ŞİRKETLER REKOR KÂR ETTİÜlke ekonomilerinin pandemi ve Ukrayna savaşının etkilerini hissettiği bir ortamda Alman ekonomisinin sadece yüzde 0.2 oranında büyüdüğünü yazan gazete, "Böyle bir ortamda birçok Türk şirketi rekor kârlar bildirdi" yorumunu yaptı. Otosan'ın yılın ilk çeyreğinde 180 milyon euro (2.8 milyar TL) kâr açıkladığına dikkat çekilen haberde, "Bu, bir önceki yıla göre yüzde 54'lük bir artış" denildi. Gazete, Akbank'ın kârının ise yüzde 297 arttığını vurguladı.Haberde, "Bankanın kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 297, 2021'in son çeyreğine göre ise yüzde 68 arttı. Bankanın net kârı 515 milyon euro olarak açıklandı" ifadesi kullanıldı. Şirketlerin kârının sadece bir-iki sektörle sınırlı kalmadığına işaret edilen haberde, "Tat Gıda'da kâr üç misli, Aselsan'da ise yüzde 37 arttı. Otokar'da yüzde 87, Garanti Bankası'nda yüzde 206, Kardemir'de ise yüzde 121'lik bir artış var" denildi.ERDOĞAN ETKİSİ VURGULANDITürk Lirası'nın değer kaybetmesine rağmen, Ukrayna savaşının enflasyonu tetikleyip enerji fiyatlarını astronomik hale getirmesine rağmen şirketlerin rekor kâr elde etmesini ise gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasına bağladı. Gazete, "Erdoğan'ın izlediği bu siyaset, ülke ekonomisini güçlü şekilde ateşledi" dedi. Haberde, Türk ekonomisinin kriz yılı 2020'de büyüyen nadir ekonomilerden olduğuna da dikkat çekildi.