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AK Partili Ömer Çelik: Asiye Atalay davasının takipçisi olacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kahrolduk… Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz. Allah rahmet eylesin… Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız.

AK Partili Ömer Çelik: Asiye Atalay davasının takipçisi olacağız
Ekleme: 5.05.2022 - 19:01 Güncelleme: 5.05.2022 - 19:09 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Ömer Çelik: Asiye Atalay davasının takipçisi olacağız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Esenler'de vahşice katledilen Asiye Atalay'la ilgili paylaşımda bulundu.

Çelik 'Kahrolduk… Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz. Allah rahmet eylesin… Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız.' ifadelerini kullandı.
AK Partili Ömer Çelik: Asiye Atalay davasının takipçisi olacağız
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